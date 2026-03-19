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娛樂 最新消息

吊足胃口！周杰倫新歌預告線索2又是經典名畫 林俊傑也期待

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫最新專輯《太陽之子》即將在3月25日全球數位發行，實體專輯則從今（19日）開始預購，並將在4月10日上市。今凌晨周董依約又釋出第二支新歌預告影片，依然是主打專輯同名曲的MV內容，導演廖人帥轉發並給出線索，又是一幅名畫。

周杰倫新專輯將從今天起展開預購。（杰威爾提供）周杰倫新專輯將從今天起展開預購。（杰威爾提供）

忠實粉絲已知道周董會在每天凌晨零點推出預告影片，看了直呼吊足胃口，都迫不及待想看完整版，而周董將會在3月24日邀請100位幸運粉絲一起到台北松仁威秀影城11樓TITAN廳搶先欣賞新歌《太陽之子》MV首映。

周杰倫新歌MV預告又出現名畫《夜鷹（夜遊者）》。（翻攝自YouTube）周杰倫新歌MV預告又出現名畫《夜鷹（夜遊者）》。（翻攝自YouTube）

周董第一支預告影片看出MV致敬克林姆名畫《吻》，今凌晨的新影片則是另一幅名畫，是美國畫家愛德華霍普的代表作《夜鷹（夜遊者）》，這是1942年的作品，畫作現收藏在芝加哥藝術學院，歌迷都知道周董熱愛藝術，家中也收藏許多珍貴名畫，但這次如何將他的新歌與眾多知名畫作結合，粉絲都好奇也充滿期待，就連周董好友，金曲歌王林俊傑今凌晨看的預告也留言：「期待！」

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