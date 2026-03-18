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娛樂 日韓

日向坂46前成員曝近況 淚泣：真的活不下去了

日本25歲女星富田鈴花從偶像團體日向坂46畢業後，收入銳減。（翻攝自X）日本25歲女星富田鈴花從偶像團體日向坂46畢業後，收入銳減。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本25歲女星富田鈴花，2025年從偶像女團日向坂46畢業，夢想成為音樂劇演員的她，日前在節目上揭露自己離隊之後超慘，每週只有一天排了工作，收入只剩女團時期的1/4，講到最後她忍不住落淚說：「這次可能真的活不下去了」。

富田鈴花說自己去年8月離隊單飛後，工作大幅減少。（翻攝自X）富田鈴花說自己去年8月離隊單飛後，工作大幅減少。（翻攝自X）

富田鈴花在富士電視台歌唱綜藝節目《千鳥的鬼連載》中透露，希望能通過挑戰得到200萬日圓（約新台幣40萬元）的獎金。富田鈴花說自己去年8月離隊單飛後，工作量大減，收入瞬間減少，她更坦言：「我現在一週有6天休息…幾乎付不起房租了」，愈說愈低潮的她說自己情況真的很糟糕，要努力賺錢，更承認：「我真的很想要那200萬日圓獎金」。

日向坂46前成員曝近況 淚泣：真的活不下去了富田鈴花挑戰失敗，忍不住落下眼淚說：「我好沮喪…這次可能真的活不下去了！」（翻攝自X）

富田鈴花在比賽中演唱了Uru的《Prologue》等多首熱門歌曲，最後仍挑戰失敗。她情緒崩潰忍不住落下眼淚說：「我好沮喪…這次可能真的活不下去了！」

日本網友並不同情她，還落井下石說：「每週只工作一天？剩下的日子去打工啊」、「哭窮前，應該每週先去打工5天吧」、「應該習慣奢侈生活，不願意降級消費吧？」。

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