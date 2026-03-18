沒有信遭酸只剩下樂團！團員親揭與前主唱真實互動

信樂團彩排；主唱飛鳴、吉他手力Q。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕成軍24年的信樂團即將在台北開唱，團長兼鼓手Michael、主唱飛鳴、鍵盤手Tomi與吉他手力Q今合體練團。歷經多次成員更迭，第二任主唱飛鳴已與團員並肩走過17年，成為陪伴樂團最長歲月的重要靈魂之一。

信樂團現場綵排新歌《反派》，展現強烈的舞台爆發力。走過24年，他們坦言一路以來聽過不少質疑聲，但也正是這些聲音讓團隊更加堅定方向。《反派》正是這份信念的延伸，不討好、不迎合，只求問心無愧地做自己。

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主唱飛鳴長期被拿來與前主唱蘇見信比較。（記者陳奕全攝）

飛鳴長期被拿來與前主唱蘇見信比較，甚至遭酸「沒有信只剩下樂團」。對此他笑說：「從第一天到現在都被比較，我覺得不重要，前主唱信也是我的偶像，我最大的目標不是超越他，而是不要變成他。」

Michael則透露，與信私下仍有聯絡，本來有相約觀看3月21日在河岸留言西門紅樓展演館的演出，無奈對方當天在馬來西亞有工作，未能成行。

鍵盤手Tomi（右起）、團長兼鼓手Michael、主唱飛鳴、吉他手力Q。（記者陳奕全攝）

吉他手力Q離開獅子合唱團後，一度陷入迷惘，甚至考慮轉行當司機或外送員。他坦言：「那段時間對未來很沒有方向。」所幸Tomi主動來電邀約，成為他重拾信心的關鍵，「等於給了我一條路，笑說幾乎不到一秒就決定加入，十分感謝團員拉了他一把。

儘管與其他團員在年紀與身高上都有「差距」，力Q仍迅速融入團隊，彼此感情融洽。談到與過去在獅子合唱團的差別，他開玩笑說：「在獅子我是團長，現在不是團長，雖然算降級，但薪水比較好。」更直言信樂團過去就是他心中的偶像，如今能成為一員，格外珍惜。

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