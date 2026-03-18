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娛樂 最新消息

紅燈滑進待轉區算闖紅燈？哈林一句話點關鍵恐吃罰單

〔記者林欣穎／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》，邀來演員楊一展、范逸臣、侯彥西、陳家逵與歌手吳申梅、JOYCE就以斯等人同台參賽。節目以夯片出題「女性犯人若小孩無人照顧，可申請帶小孩到監獄一起生活到3歲。」讓參賽藝人分成兩邊、各說各話。

范逸臣（左起）、楊一展、JOYCE被哈林戲稱忘年之交。（公視提供）范逸臣（左起）、楊一展、JOYCE被哈林戲稱忘年之交。（公視提供）

這道監獄題，楊一展、范逸臣、陳家逵與吳申梅一致選「○」，楊一展率先表態認為是基於人道立場，也覺得是「有條件式、僅開放幾天，且不住在同個地方」。

吳申梅覺得孩子「在襁褓時期需要母親照顧，是可以的」；范逸臣則認為可能分不同階段「早上孩子需要吃奶、需要溫暖時可以讓媽媽照顧一下，如果沒這需求的時候，孩子就離開在外面」。

而這題侯彥西與JOYCE則選「╳」，侯彥西補充說「媽媽帶小孩到監獄生活到3歲，不就等於小孩陪著一起受刑？」認為這將影響小孩權利；JOYCE也提到自己剛看過電影，但仍表示「怎麼可能真的讓小孩在裡面到3歲？」，還說自己「沒這樣經驗」，讓現場笑翻。

哈林庾澄慶（右3）主持公視《哈！真相大白了》，邀侯彥西（左起）、陳家逵、范逸臣、楊一展，與吳申梅（右起）、JOYCE同上節目。（公視提供）哈林庾澄慶（右3）主持公視《哈！真相大白了》，邀侯彥西（左起）、陳家逵、范逸臣、楊一展，與吳申梅（右起）、JOYCE同上節目。（公視提供）

這題答案公布是「○」，節目上顧問律師梁家瑜恰巧曾任監獄的視察小組，以親身經驗說「我看過就在媽媽舍間旁邊放一張嬰兒床」，還提到監獄裡有設托嬰室與專業照顧員；她也解釋「由於孩子還小，跟媽媽依附關係比較強烈」，依《監獄行刑法》，母親可以申請小朋友在身邊直到3歲，也讓哈林恍然大悟說「原來真有這樣人性的作法」。

節目上也出題「紅燈時，機車往前移停在前方待轉格，並不算闖紅燈」，侯彥西跟陳家逵、吳申梅選了「○」，但解答過程頻頻猶豫的侯彥西又改口說「是錯啦」，讓哈林開玩笑指著他說「你從頭到尾都在演這齣戲！」，也讓楊一展笑到捧腹。而陳家逵則解釋前陣子台北公館圓環拆除，那時有看到「在紅燈時好像移動到待轉格不算闖紅燈」。

楊一展、范逸臣選「╳」，還跟JOYCE聊起來，哈林看了笑說「這一集完你們會變好朋友，忘年之交啊！」，范逸臣最後也代表解釋說「就紅燈的時候應該都是要停下來吧！」。

沒想到答案公布確實是「╳」，律師梁家瑜解釋「紅燈時去壓到停止線、行人穿越道，或是移到待轉區，都算闖紅燈！依《道路交通管理處罰條例》可以處1,800至5,400元罰鍰」，哈林也作結表示「反正只要紅燈往前移動越線，你就是闖紅燈了！」。

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