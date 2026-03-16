北海道滑雪遇到「野生」雷神索爾！春風竟用台語揪玩自拍

玖壹壹宣告跨足冷凍食品新領域，推出聯名水餃。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「嘻哈天團」玖壹壹開春又拓展事業新版圖，宣告跨足冷凍食品新領域，推出聯名水餃。勇於嘗試的他們，近年來也挑戰馬拉松、滑雪、賽車、拔河等運動。春風日前才和阮經天等好友到日本北海道滑雪，還遇到國際巨星「雷神索爾」克里斯漢斯沃，3人同框照讓網友暴動。

春風、阮經天與「雷神索爾」同框。（翻攝自IG）

春風還原遇到野生「雷神索爾」的過程，他透露是教練先看到的，「在餐廳時，我的教練上來大喊『雷神索爾』！」大家趕緊衝下去，與雷神拍完合照之後，春風還脫口用台語問他：「我可以跟你拍照嗎？」拿起手機與雷神自拍，沒想到因為太緊張沒有存到照片，只拍到天花板，讓他非常扼腕。

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健志7、8年剛接觸滑雪時，曾與朋友一起到北海道滑「野雪」，結果不小心掉進樹洞裡，朋友卻都已經滑走了，「在那邊弄了半小時，是不至於哭啦，但有點緊張，手機沒訊號。」幸好後來自行疊雪爬出來，不過當晚他喝醉酒後直接在路邊睡著，差點「凍死街頭」，自嘲「這件事更危險」。

玖壹壹宣告跨足冷凍食品新領域，推出聯名水餃。（記者潘少棠攝）

洋蔥昨天才剛參加半馬，剛好跑100分鐘，創下個人最佳紀錄，提到廚藝，洋蔥也被公認是團中最好的，他笑說：「但最近比較常『懶人料理』，我叫它『一鍋出』，按個鍵，雞肉、菜、飯一次就好了。」春風被虧不下廚，家裡的廚房是好看的。

聊起玖壹壹今年的音樂計畫，健志表示，還是會辦第三屆的南北貳路音樂節，坦言去年沒賺，甚至小賠，但對第三年有信心，也希望台中巨蛋完工後能在那裡開唱。

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