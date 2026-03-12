YTR東京旅遊片遭抓包「舊片重發」 網酸：沒影片拍？

YouTuber「可可酒精」在影片中介紹的燒烤店，早在2024年就進駐台灣，影片內容明顯過時。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber「可可酒精」擁有50萬訂閱，近日她在頻道上傳日本東京自由行旅遊紀錄影片，沒想到卻被抓包，餐廳帳單顯示為2024年，且影片中介紹的店家部分已經歇業，質疑她用舊影片重新上架。

這段備受爭議的影片於今年二月底上架，眼尖的觀眾發現，餐廳帳單顯示為2024年，另外也有網友表示，因為同事3月底要去日本，還特地把可可酒精的影片傳給同事參考，結果裡面提到的店家竟然歇業了，「害我好尷尬……」，更氣憤批評：沒影片拍也別這樣吧。

可可酒精坦承用2024年的影片上架。（翻攝自YouTube）

網友也發現，可可酒精在影片中介紹的燒烤店，早在2024年就進駐台灣，影片內容明顯過時。對此，可可酒精立刻修改影片標題，並註明「抱歉慢了兩年」。

可可酒精解釋，「當初這部影片製作時，片師製作的時間超越了規劃，不知不覺他（它）成為了2年前的影片，而我們覺得美食好吃，還是想與大家分享！ 並且為了符合製作成本，用了2026年的標題，想為影片增加多點流量，卻造成了大家的困擾」。

