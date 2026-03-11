自由電子報
娛樂 電視

許維恩乳癌後首露面！爆「拖半年才追蹤」 1小時決定切除左乳

〔記者蕭方綺／台北報導〕44歲的許維恩上週公布去年確診乳癌一事，手術後三個月，今參與醫學研究，是她罹癌後首度露面，看來恢復的不錯，臉色紅潤，說話也依舊頗有活力，而老公王家梁當司機，在角落默默陪伴。她先前稱「雙乳切除重建」，今醫生更正為「左乳切除、雙乳重建」，許維恩解釋：「我左邊乳房因為有一顆惡性腫瘤、兩顆良性腫瘤，全切除並重建，右邊有囊腫跟水泡，為了要雙邊對稱，所以右乳、裝了假體。」

許維恩去年確診乳癌，手術後三個月，今參與醫學研究。（記者胡舜翔攝）許維恩去年確診乳癌，手術後三個月，今參與醫學研究。（記者胡舜翔攝）

她因為健檢發現乳房有腫瘤，當時醫師要她3個月去追蹤，但她拖延到半年才去醫院，穿刺後得知有惡性腫瘤，且醫生告知她：「惡性腫瘤在乳腺管上，轉移變化時間快，不建議想太久，若思考越久，變大和轉移速度快。」她當時獨自一人到醫院，在1小時內就做了動手術的治療決定，沒有和家人、老公王家梁討論？她回：「身體是我自己的。」

許維恩（右）去年確診乳癌，老公王家梁（左）默默陪伴。（記者胡舜翔攝）許維恩（右）去年確診乳癌，老公王家梁（左）默默陪伴。（記者胡舜翔攝）

手術長達11小時，她說手術完隔一天，老公看到她的左胸乳房有一大片瘀青，嚇到掉眼淚，許維恩回憶這段時間，苦笑稱自己當下不能動，「我說你不要給我哭，我還要安慰你！」解釋自己身體沒事，只是瘀青太大、傷口太腫，導致老公被嚇到。

現在她不需要化療，但要持續追蹤、吃降低賀爾蒙的藥，讓她提早進入更年期。她說每個人吃藥後的反應不同，她的反應是頭痛、臉潮紅、食慾不振，情緒起伏也會大一點，苦笑說：「那老公就要比較辛苦一點啦！」

