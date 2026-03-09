自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台東版超犀利趴來了！兩大金曲樂團參戰 泰國樂團想泡在海裡

〔記者陳慧玲／台北報導〕「東浪嘉年華」5月16、17日將在台東杉原灣開趴，包括宇宙人、麋先生兩個金曲獎最佳樂團，還有人氣團體「理想混蛋」，以及泰國樂團「Slapkiss」都將參與演出，被形容宛如台東版的「超犀利趴」！

宇宙人期待參加「東浪嘉年華」獻唱。（三立提供）宇宙人期待參加「東浪嘉年華」獻唱。（三立提供）

麋先生很喜歡台東的好山好水。（三立提供）麋先生很喜歡台東的好山好水。（三立提供）

宇宙人向來是各大音樂節喜歡邀請的樂團，團員談到：「東浪嘉年華的表演場地是在美麗的海水浴場，台東的天空、海水有著獨特的藍，而我們有一首歌叫《藍色的你》，所以我們很興奮，期待在這麼chill的環境唱給特別熱情的台東朋友聽。」

理想混蛋喜歡台東的氛圍。（三立提供）理想混蛋喜歡台東的氛圍。（三立提供）

泰國樂團Slapkiss首次參加「東浪嘉年華」。（三立提供）泰國樂團Slapkiss首次參加「東浪嘉年華」。（三立提供）

麋先生要去台東表演都會特別開心，談到：「在好山好水的風景旁演出，大家都非常放鬆，這是平常都市生活不太有的氛圍。」理想混蛋主唱雞丁說：「我有陣子沒玩水上活動，想划一下SUP，從海的角度去看台東不同的美。」鼓手可沛久聞台東的浪非常順，他跟泰國「Slapkiss」的主唱Do都想衝浪；「Slapkiss」薩克斯風手Arm則想泡在海裡享受「大人的飲料」跟食物。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中