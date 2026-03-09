台東版超犀利趴來了！兩大金曲樂團參戰 泰國樂團想泡在海裡

〔記者陳慧玲／台北報導〕「東浪嘉年華」5月16、17日將在台東杉原灣開趴，包括宇宙人、麋先生兩個金曲獎最佳樂團，還有人氣團體「理想混蛋」，以及泰國樂團「Slapkiss」都將參與演出，被形容宛如台東版的「超犀利趴」！

宇宙人期待參加「東浪嘉年華」獻唱。（三立提供）

麋先生很喜歡台東的好山好水。（三立提供）

宇宙人向來是各大音樂節喜歡邀請的樂團，團員談到：「東浪嘉年華的表演場地是在美麗的海水浴場，台東的天空、海水有著獨特的藍，而我們有一首歌叫《藍色的你》，所以我們很興奮，期待在這麼chill的環境唱給特別熱情的台東朋友聽。」

請繼續往下閱讀...

理想混蛋喜歡台東的氛圍。（三立提供）

泰國樂團Slapkiss首次參加「東浪嘉年華」。（三立提供）

麋先生要去台東表演都會特別開心，談到：「在好山好水的風景旁演出，大家都非常放鬆，這是平常都市生活不太有的氛圍。」理想混蛋主唱雞丁說：「我有陣子沒玩水上活動，想划一下SUP，從海的角度去看台東不同的美。」鼓手可沛久聞台東的浪非常順，他跟泰國「Slapkiss」的主唱Do都想衝浪；「Slapkiss」薩克斯風手Arm則想泡在海裡享受「大人的飲料」跟食物。

