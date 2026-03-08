自由電子報
娛樂 最新消息

黃鐙輝唱音樂劇圓夢 認了想當歌手：出專輯就人生無憾

黃鐙輝在《櫻子媽媽與他的三個男人》一人分飾三個角色。（瘋戲樂工作室提供）黃鐙輝在《櫻子媽媽與他的三個男人》一人分飾三個角色。（瘋戲樂工作室提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃鐙輝加入音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》，一次挑戰三個角色，包括駐唱歌手、黑道小弟以及日本客人。他笑說自己多年來其實一直對外釋出「我是歌手」的訊號，如今終於被劇組接收到，「能夠在舞台上唱歌、完成夢想，當然要接下這個演出」。

黃鐙輝終於完成歌手夢，在《櫻子媽媽與她的三個男人》一人分飾三角。（瘋戲樂工作室提供）黃鐙輝終於完成歌手夢，在《櫻子媽媽與她的三個男人》一人分飾三角。（瘋戲樂工作室提供）

對於一人分飾三角的表演挑戰，黃鐙輝表示每個角色都有不同的表演方式，其中最困難的是飾演日本客人，因為必須練習帶有日本語感的國語口音。他也透露自己其實看過許富凱演出的版本，一開始難免感受到來自「金曲歌王」的壓力，不過主創團隊也不斷灌輸他心靈雞湯，表示他本身就是一位具有音樂天分的演員，只要順著角色出發，自然能將歌曲詮釋得動人。

黃鐙輝終於完成歌手夢，在《櫻子媽媽與她的三個男人》一人分飾三角。（瘋戲樂工作室提供）黃鐙輝終於完成歌手夢，在《櫻子媽媽與她的三個男人》一人分飾三角。（瘋戲樂工作室提供）

這次演出對黃鐙輝而言也像圓了一個音樂夢，他笑說如果未來有機會推出自己的專輯，「那真的人生無憾了」。談到作品魅力，黃鐙輝認為《櫻子媽媽與她的三個男人》是一部輕鬆、易懂又充滿情感的作品，觀眾走進劇場後，很容易在櫻子媽媽的酒吧裡一起哭、一起笑，而每位觀眾也都像是酒吧裡的貴客與老朋友。

黃鐙輝（左）﹑凱爾合作音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》。（瘋戲樂工作室提供）黃鐙輝（左）﹑凱爾合作音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》。（瘋戲樂工作室提供）

《櫻子媽媽與她的三個男人》從歌手許富凱專輯《五木大学》的音樂世界出發，結合日式酒店文化田調故事，發展成融合台語歌謠與演歌情懷的音樂劇作品，透過歌曲唱出條通夜生活裡的愛、孤單與人生片段。作品由瘋戲樂工作室推出，歷經三年創作與舞台累積，從首演後持續修整，推出全面升級的「二代目」版本，在劇本細節、音樂編曲與樂隊編制上皆重新調整，希望帶來更貼近人物情感的舞台呈現。

音樂劇《櫻子媽媽與他的三個男人》海報，四月重磅登場。（瘋戲樂工作室提供）音樂劇《櫻子媽媽與他的三個男人》海報，四月重磅登場。（瘋戲樂工作室提供）

《櫻子媽媽與她的三個男人》將於2026年4月3日至4月12日於臺北表演藝術中心演出，共計10場，購票請洽OPENTIX。

