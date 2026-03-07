全球最長壽法醫神劇！女主角駐演22年「與角色已密不可分」

〔記者許世穎／綜合報導〕台灣大哥大MyVideo獨家推出英國BBC長青犯罪劇集《沉默的證人》第29季，這部自1996年開播至今的作品，不僅是全英國目前「還在製作中」最長壽的犯罪推理劇，更將在今年正式迎來開播30週年，穩坐「全球最長壽法醫影集」的寶座。

《沉默的證人》第29季持續由「法醫界傳奇搭檔」艾米麗雅福克斯與大衛凱夫斯領銜回歸，女主角艾米麗雅福克斯自第8季加入，已飾演法醫妮基亞歷山大長達22年，她感動表示看著這部劇從磁帶時代走到串流時代，自己與角色已經密不可分，這一季也將深入探討她與搭檔傑克之間愈發深厚的情感牽絆。

最長壽法醫影集《沉默的證人》迎30週年慶典，遷都「千業之城」實景拍攝。（台灣大哥大MyVideo提供）

在本季中，劇組迎來開播30年來最重大的視覺變革，過往場景多設定在倫敦，本季法醫團隊首度「遷都」至英國第二大城伯明罕，伯明罕被譽為「千業之城」的工業重鎮，其獨特的運河景緻與維多利亞時代建築，為這部長青劇注入了前所未有的冷峻質感與新鮮感。

執行製片人透露：「我們希望在30週年前夕給觀眾一個驚喜，伯明罕的城市活力與陰鬱氣氛，讓本季的案件顯得更具張力。」艾米麗雅福克斯感性表示：「能在伯明罕展開新篇章令人興奮！雖然環境變了，但妮基對於挖掘遺體背後真相的執著從未改變。」

飾演男主角傑克的大衛凱夫斯則對這一季的動作場面與情感張力感到興奮，他提到：「傑克與妮基之間的關係在這一季會面臨更多挑戰，尤其當案件牽扯到他們身邊的人時，冷靜的法醫判斷與個人情感的衝突會非常有看頭。」此外，備受觀眾喜愛的團隊成員也將回歸，展現比在倫敦更緊密的法醫戰力。

《沉默的證人》艾米麗雅福克斯（右）與大衛凱夫斯組「法醫界傳奇搭檔」。（台灣大哥大MyVideo提供）

而本季最震撼爆點發生在單元「內賊」中，劇情直球碰觸「深偽技術」與網路煽動，一支仇恨影片在社群上瘋傳，被用來煽動城市的種族對立，後續還引發命案，最後才被揭露是AI深偽影片，未必精密卻足夠以假亂真，讓角色與觀眾一起掉入AI陷阱中，這是該影集史上首次出現法醫與AI的智力對決，呈現鑑識科學在AI時代下面臨的全新威脅！

《沉默的證人》第28季已於台灣大哥大MyVideo全劇上架、第29季於本月迎來精采大結局！

