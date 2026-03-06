自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

艾瑪華森高調放閃墨西哥富豪 機場激吻照曝光

曾經在《哈利波特》系列電影飾演「妙麗」的女星艾瑪華森爆出新戀情。（路透）曾經在《哈利波特》系列電影飾演「妙麗」的女星艾瑪華森爆出新戀情。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經在《哈利波特》系列電影飾演「妙麗」的女星艾瑪華森（Emma Watson）傳出新戀情。本月4日她被拍到在機場與墨西哥億萬富翁貢薩洛（Gonzalo Hevia Baillères）激吻，之後還被拍到在高級餐廳共進浪漫晚餐。

網路上流傳艾瑪華森（左）與墨西哥富豪貢薩洛激吻照片。（翻攝自X）網路上流傳艾瑪華森（左）與墨西哥富豪貢薩洛激吻照片。（翻攝自X）

現年35歲的艾瑪華森在2025年就曾經在法國滑雪勝地被目擊與貢薩洛約會，之後又被目擊在墨西哥度假勝地高調放閃。艾瑪華森新歡貢薩洛背景驚人，他出身於墨西哥商業世家，家族產業橫跨礦業、保險、零售、金融，等於肩扛著巴爾集團（Group Bal）龐大商業帝國。

艾瑪華森新歡貢薩洛背景驚人。（法新社）艾瑪華森新歡貢薩洛背景驚人。（法新社）

含著金湯匙出生的貢薩洛學歷也非常亮眼，曾就讀瑞士貴族寄宿學校Le Rosey與邁阿密名校。貢薩洛目前並未單純接班家族企業，而是擔任人工智慧科技公司Lok執行長。在艾瑪華森之前，貢薩洛的情史也相當豐富，他曾與墨西哥流行天后貝琳達（Belinda）談過戀愛，轟動一時。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中