艾瑪華森高調放閃墨西哥富豪 機場激吻照曝光

曾經在《哈利波特》系列電影飾演「妙麗」的女星艾瑪華森爆出新戀情。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經在《哈利波特》系列電影飾演「妙麗」的女星艾瑪華森（Emma Watson）傳出新戀情。本月4日她被拍到在機場與墨西哥億萬富翁貢薩洛（Gonzalo Hevia Baillères）激吻，之後還被拍到在高級餐廳共進浪漫晚餐。

網路上流傳艾瑪華森（左）與墨西哥富豪貢薩洛激吻照片。（翻攝自X）

現年35歲的艾瑪華森在2025年就曾經在法國滑雪勝地被目擊與貢薩洛約會，之後又被目擊在墨西哥度假勝地高調放閃。艾瑪華森新歡貢薩洛背景驚人，他出身於墨西哥商業世家，家族產業橫跨礦業、保險、零售、金融，等於肩扛著巴爾集團（Group Bal）龐大商業帝國。

艾瑪華森新歡貢薩洛背景驚人。（法新社）

含著金湯匙出生的貢薩洛學歷也非常亮眼，曾就讀瑞士貴族寄宿學校Le Rosey與邁阿密名校。貢薩洛目前並未單純接班家族企業，而是擔任人工智慧科技公司Lok執行長。在艾瑪華森之前，貢薩洛的情史也相當豐富，他曾與墨西哥流行天后貝琳達（Belinda）談過戀愛，轟動一時。

