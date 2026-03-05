自由電子報
娛樂 音樂

突來的驚喜！元宵節過了 周杰倫要大家猜謎題

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫常常不按牌理出牌，因為他喜歡給大家驚喜，也常想讓大家嚇一大跳，元宵節才剛過，周董突然出大謎題要大家猜猜看，粉絲則是欣喜又期待。

距離上張專輯《最偉大的作品》推出已經近4年，周董歌迷最期待的好消息終於來了，近日周董多次在社群提到錄音狀況已近尾聲，結果昨（4日）晚親自在限動提到「這個月給我等著」，另外又出謎題「幾號發片，你們猜猜」，他的社群追蹤人數超過1100萬人，這也成了元宵過後最多人想參與的猜謎。

周杰倫突喊「這個月給我等著」，歌迷都期待他3月能出新專輯。（翻攝自IG）周杰倫突喊「這個月給我等著」，歌迷都期待他3月能出新專輯。（翻攝自IG）

由於周董4月初將展開全新巡演，因此歌迷相信他一定會趕在3月出新專輯，加上有網友詢問周董多次合作編曲的音樂人林邁可，發問「老師能爆料一下，杰倫新專輯這個月能出來嗎？」林邁可也直接回應：「他有說喔！」似乎強化了周董會在3月推出新專輯的猜測。

目前很多網友猜測周董新專輯會在3月15或16日推出，另外也有不少網友依循最近爆出的「考古」緋聞，希望周董不要選在3月30日出片，因為那天剛好是他「陳年緋聞」對象田馥甄的生日，就怕選在那天出片，會讓「天王嫂」昆凌不開心。

