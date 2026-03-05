國片大爆發狂破億！國影中心回頭挖「祖師爺」：現在才看懂台灣

〔記者鍾志均／台北報導〕「國片熱」正夯，從去年一路到今年，多部台灣電影接連登場，破億作品一部接一部，幾乎撐起影廳半邊天；就在這股熱潮之際，國家影視聽中心3月推出「台灣電影大師主題月」，將鏡頭拉回台灣電影的起點，帶領影迷重新認識奠定國片基礎的經典作品。

輕盈的寫實喜劇《新娘與我》（1969）從婚姻討論兩性關係。（國家影視聽中心提供）

「台灣電影大師主題月」聚焦「慾望在徬徨：白景瑞風格電影選」與「敬！開創台語片時代的你：何基明與華興電影製片廠」兩大企劃；提到台灣早期的愛情文藝片，許多人第一時間想到瓊瑤，但早在1960年代，導演白景瑞就已經為台灣電影開啟另一種風格。

身為台灣第一位赴義大利學習電影的導演，白景瑞把歐洲電影的寫實與視覺美學帶回台灣。1964年推出的《台北之晨》，以紀錄式影像捕捉當年的城市風景，不只留下時代記憶，也讓觀眾第一次看到如此前衛的台灣電影。

影視聽中心3月主題節目「慾望在徬徨：白景瑞風格電影選」。（國家影視聽中心提供）

而白景瑞1967年的作品《寂寞的十七歲》更大膽，直接碰觸青春少女的三角戀、升學壓力與家庭隔閡，在當年堪稱相當突破。到了1969年，《新娘與我》用輕快喜劇方式談婚姻與男女關係，當年上映短短4天就創下高票房，成為時代話題。

有趣的是，白景瑞最讓人津津樂道的，是他對「人性慾望」的觀察。電影《今天不回家》以一棟台北公寓為舞台，新婚夫妻、祖孫家庭與懷春少女在不同樓層生活，看似平靜的日常底下，其實暗潮洶湧，包括出軌、孤獨、渴望與壓抑在同一棟樓裡同時發酵，讓不少影迷回頭驚呼「原來當年的國片這麼敢拍」、「現在才看懂台灣」。

影視聽中心3月特別企劃「敬！開創台語片時代的你：何基明與華興電影製片廠」。（國家影視聽中心提供）

這次影視聽中心也將放映多部白景瑞代表作，包括《再見阿郎》、《白屋之戀》、《家在台北》以及四大導演合作的《喜怒哀樂》等；其中《寂寞十七歲》、《今天不回家》、《再見阿郎》更推出數位修復版本，首次在台北大銀幕亮相。

此外，本次活動另一大亮點，是向「台語片時代」致敬。1956年，由導演何基明與歌仔戲團「拱樂社」合作拍攝的《薛平貴與王寶釧》，被視為台語電影史的開端；這部作品不僅掀起台語片製作熱潮，也促成台灣第一家民營製片廠、華興電影製片廠的成立。

這次特別企劃將放映3部作品，包括引進寬銀幕技術的喜劇《無膽英雄》、跨國合作的《霧夜香港》，以及紀錄戲曲文化的《消失的王國－拱樂社》，讓觀眾看見台灣電影工業最早的模樣。

特別的是，《薛平貴與王寶釧》的原始台語音軌早已佚失。影視聽中心因此策劃「聲景重繪」演出，透過現存劇本、樂譜與錄音資料，由學者與藝術家重新詮釋，讓消失的聲音再次被聽見；售票可上國家影視聽中心官網查詢。

