娛樂 最新消息

許維恩罹癌「雙乳切除重建」 首度發聲：活著，本身就是一種美

許維恩（右）術後休養，王家梁一直在旁守護。（翻攝自臉書）許維恩（右）術後休養，王家梁一直在旁守護。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕44歲許維恩去年健檢時，發現罹患乳癌1期，在醫生評估後決定雙乳切除，11小時的手術中，除了切除也同時重建，休養3個多月後，她趁三八婦女節前夕公布罹癌消息，呼籲女生們要為自己身體做健康檢查。消息曝光後，她剛首度在社群平台發聲，分享一路走來的心境轉折，湧入大批網友替她加油打氣。

許維恩表示：「走過乳癌，我學會了一件事，原來活著，本身就是一種美。」她坦言曾害怕、懷疑，但始終沒有放棄自己，感謝身體在歷經痛楚後仍陪著她往前。她也感性致謝醫療團隊與家人，並表示這段抗癌歷程讓她更堅定，「女人不是脆弱的存在，我們有權選擇自己的樣子，也有權為生命而勇敢。」

她也提到自己接受了長達11小時的雙邊乳房切除手術，回首當下仍心懷感恩，「感恩11小時後的我還能呼吸、還能擁抱、還能重新盛開。」她形容這不只是身體的重建，更是重新學會溫柔地愛自己。

最後，許維恩以自身經歷為其他女性打氣，溫柔喊話：「妳不需要逞強、不需要完美，可以脆弱、可以休息、可以慢慢來。只要還願意呼吸、願意活著，妳就已經很勇敢了。」

