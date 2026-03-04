自由電子報
娛樂 最新消息

停車場無現金繳費 前主播遇老夫妻卡關暖救援

蔡逸帆（左）曾任新聞主播，昨在臉書發文透露目睹一對老夫妻在無現金的繳費停車場，她暖心幫助。（翻攝自蔡逸帆臉書）蔡逸帆（左）曾任新聞主播，昨在臉書發文透露目睹一對老夫妻在無現金的繳費停車場，她暖心幫助。（翻攝自蔡逸帆臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕轉型為藝人的前主播蔡逸帆擁有姣好身材甜美外貌，人美心善的她3日在臉書發文引起記者注意。

發文中，蔡逸帆曬出一處停車場，寫著「本場無現金繳費」告示牌，當時她剛停好車，一對可愛老夫妻走向她急問：「小姐，請問這裡要怎麼付款？」蔡逸帆隨即帶著老先生去掃QR Code，並解釋用線上支付就可以，還指著下方圖示問：「街口line pay、Apple Pay，你有哪一個？」

老夫妻皺著眉頭回「我都沒有欸」，蔡逸帆又問：「信用卡呢？」對方表示2人都是老人家，都沒有信用卡，因為怕弄丟很麻煩；於是乎，蔡逸帆立刻拿起手機幫忙掃描付款，老夫妻連忙跟她道謝：「還好遇見你，現在好多這種手機付的，我們都不知道要怎麼辦，我們都不會，也是第一次來這邊！」

當下，蔡逸帆看了老夫妻開著大卡車載滿工具問：「你們從哪裡來呀？」對方回：「我是做鐵工的，從新北汐止區過來工作。」並說這趟算近的，明天要去高雄做工，還硬塞給蔡逸帆300元，表示真的很感謝她的幫忙。

蔡逸帆則堅持只收210元原停車費用，整個過程老夫妻不斷道謝，表示造成麻煩很不好意思，蔡逸帆告訴老夫妻：「這是小事啦，不用這麼客氣。」老先生卻說：「這對我們是大事，真的很謝謝你。」

老夫妻離開後，在蔡逸帆心中湧上很多情緒，目測老夫妻大約70多歲，和善可愛又十分客氣，應享福的年歲卻日日認真踏實工作，比她還拚多了；蔡逸帆自嘆不如，心中也企盼社會能更對長輩友善，她說：「雖然科技進步方便大部份人的生活，對長輩們來說卻也多了些科技冷默。」

最後老夫妻離開停車場前，臉上堆滿了笑容頻跟揮手點頭，頓時讓蔡逸帆心頭暖暖的。

