娛樂 亞洲

元宵節不平靜！中國演藝圈大亂鬥如「藍色蜘蛛網」 大咖歌手發聲了

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（3日）是元宵節，但中國演藝圈卻不平靜，各種八卦連環爆，曲折劇情宛如台灣早年的類戲劇節目《藍色蜘蛛網》，錯綜複雜的愛恨糾葛，成為網友元宵節茶餘飯後的閒聊話題。

薛之謙遭前女友大爆料。（翻攝自微博）薛之謙遭前女友大爆料。（翻攝自微博）

網紅李雨桐先是毀滅性爆料舊愛薛之謙控制慾強，還涉及「重婚罪」，但薛之謙方面已請律師發聲明，強調李女所言非事實，將對相關造謠與不實指控採取法律行動。李雨桐爆料中牽扯多人，還把周杰倫、張學友等人名字扯上來，還稱薛之謙曾批評另一大咖歌手張杰唱歌很土。

接著張杰老婆，知名主持人、歌手謝娜也跳出來向薛之謙討道歉，主要是過去薛之謙疑似損過張杰「吃軟飯」，謝娜氣頭上護衛老公，點名薛之謙自己的感情糾葛沒處理好，引起很多舊事重提，認為老公張杰低調做人，不參與是非，卻因薛之謙被牽扯、被消費。

張杰被前女友指控曾劈腿，他發聲否認。（翻攝自微博）張杰被前女友指控曾劈腿，他發聲否認。（翻攝自微博）

看到謝娜跳出來護老公，讓張杰前女友段曦也跳出來參戰，發長文指控張杰過去劈腿，還爆料她曾在後台打謝娜，讓她多年來遭受網暴，自己也患上憂鬱症；謝娜要求薛之謙道歉，段曦則和謝娜唱反調幫薛之謙說話，強調他是個大好人，過去很照顧公司同事，反過來指控張杰和謝娜本末倒置，過去把她編造成第三者，並說：「我是不是也可以要一個道歉？」

段曦否認曾動手打人。（翻攝自微博）段曦否認曾動手打人。（翻攝自微博）

段曦還指控，當年張杰還沒和自己分手，就與謝娜發展戀情，她還被惡意篡改時間線，變成張杰紅了她才吃回頭草的第三者，種種怨氣，趁著今天一口氣全說了。對於被前女友開撕，張杰也發聲了，他在社群發文：「過往的感情，我一直心存尊重，也祝各自安好。」對於被段曦指控劈腿，他特別澄清：「我和娜娜（謝娜）在一起時，我是單身。」並說：「現在我只專注於我的家庭和工作，用作品說話。」並表示不會再針對此事多言。

