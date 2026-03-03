超香！28位啦啦隊女孩登場嗨跳 「節目費超支」狂燒3千萬內情曝

《宇宙啦啦隊》今（3）日舉辦開播記者會。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來大型原創節目《宇宙啦啦隊》今（3）日舉辦開播記者會，由製作人B2操刀、SUPER JUNIOR成員銀赫擔任主持人，與輔導員藤井麻由帶領28位啦啦隊女孩們一同在記者會亮相，談及製作節目的甘苦談，B2也透露製作費早已超過預算，燒了2、3千萬。

B2透露目前都還在錄製當中，預計拍到5月左右，為了製作節目要花上大量時間與人力，已經都超出預算，加上女孩們之後的活動也越來越多，想要讓她們有舞台可以表現，還想讓她們嘗試主持，更笑說：「我是沒有賠掉房子，但緯來真的拚了老命，第一次看到製作單位叫電視台冷靜。」

《宇宙啦啦隊》今（3）日舉辦開播記者會，B2（中）透露製作費早已超過預算。（記者王文麟攝）

而談到錄製節目印象深刻的事，B2爆料女孩們早期整潔度不太行，「當時她們在韓國訓練是住宿，有同仁突襲後拍照片回來，看了頭很暈，那個地板（東西太多）走路都無法走，要用跳的，我立刻傳簡訊叫她們整理乾淨，現在已經好非常多了。」

《宇宙啦啦隊》今（3）日舉辦開播記者會。（記者王文麟攝）

節目歷經9個月籌備，從全台超過800位報名者中選出28位女孩，遠赴韓國展開為期一個月的高強度特訓，最終將選出9人組成女團出道，《宇宙啦啦隊》將於本週六（7）日晚間9點於緯來首播。

