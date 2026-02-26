自由電子報
娛樂 最新消息

新戀情曝光！黃曉明與小22歲歌手同遊新加坡 共撐傘互動親密

黃曉明被直擊疑似與新歡同遊新加坡。（翻攝小紅書）黃曉明被直擊疑似與新歡同遊新加坡。（翻攝小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕48歲中國男星黃曉明日前與網紅葉珂結束戀情後，感情近況備受外界關注。近日有網友在新加坡環球影城巧遇他與一名年輕女子同遊，兩人互動自然親暱，相關照片在網路曝光後迅速掀起討論，疑似新戀情再度成為焦點。

從曝光畫面可見，黃曉明當天以低調休閒造型現身，頭戴黑色帽子、身穿深色上衣搭配牛仔褲，打扮相當輕鬆；同行女子則身穿黑色無袖上衣與牛仔褲，小露腰線，整體穿搭與男方風格相互呼應。兩人並未刻意避開人群，一路邊走邊聊，還一同品嚐冰淇淋，互動顯得自在愉快。

其中一幕更被拍到兩人共撐一把藍色遮陽傘並肩而行，距離相當貼近，看起來關係不一般。雖然現場另有助理隨行，但兩人的互動仍被形容宛如情侶出遊，讓不少目擊者留下深刻印象。

消息曝光後，網友對女方身分議論紛紛，有人猜測可能是年約26歲的新人歌手胡冉儿，但相關說法尚未獲得證實。也有人認為只是普通朋友聚會，呼籲外界不必過度解讀。

事實上，黃曉明過往情史屢受關注，他曾與Angelababy交往多年並步入婚姻，兩人於2015年舉辦盛大婚禮，最終仍以離婚收場。去年他公開認愛葉珂後再度引發話題，但戀情未能長久，如今再被拍到與神秘女子同遊，也讓外界對他的感情動向更加好奇。

