江淑娜首揭江蕙罹癌指數「很危險」 討抱抱二姐嚇喊「和方文琳一樣恐怖」

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「二姐」江蕙今（25日）晚在台北小巨蛋舉行最終場「無.有」巡迴演唱會，妹妹江淑娜再次擔任嘉賓，姊妹同台合唱《請你記得我的好》，江淑娜公開向二姐討抱抱，沒想到江蕙怕尷尬，一直躲避，還開玩笑說：「妳和方文琳一樣恐怖。」而今晚方文琳也坐在台下看演出。

江蕙今晚代替歌迷敲碗，鼓勵江淑娜自己出來開演唱會，但江淑娜談到她可以當專業嘉賓，就是沒膽自己出來辦演唱會，二姐和台下歌迷則不斷鼓勵她，但江蕙以妹妹名字虧喊「俗辣」，還帶領上萬粉絲一起喊「俗辣」，沒想到江淑娜非但不生氣，還很開心，笑說很親切。

今晚江淑娜也首次說出江蕙罹癌那段時間的苦衷，透露：「在二姐生病那段期間，很多人找不到我，我是有苦衷的，她的個性報喜不報憂，不想大家太擔心她，但麻煩的是我，很多人都問我為什麼二姐要封麥？我有苦說不出來，那時主治醫生說病情，二姐的癌症指數很高很危險，聽到像晴天霹靂。」

江淑娜感性談到：「今天她還能站上舞台唱歌，要謝謝二姐沒有放棄自己，從黑暗深淵裡爬出來，讓人佩服，這麼堅強！」江淑娜還雙手合十說：「謝謝佛祖庇佑，十方菩薩、師父、佛祖、上帝，阿門！」一口氣感謝眾神，江淑娜也說：「終於不用放在心底了，現在她（指江蕙）跑步比我還快，大家不必替她煩惱。」

