邵雨薇慘了！帶鳳梨酥進動物園 遭獼猴圍攻險釀大禍

邵雨薇在《動物園》飾演為了保住飯碗、不得不前往動物園實習的廣告女強人。（Disney+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕邵雨薇在Disney+職人愛情喜劇《動物園》飾演霸氣廣告總監，因得罪客戶被迫到動物園當實習生，結果一報到就翻車，她竟帶了「鳳梨酥」進園，引來獼猴大軍搶食，差點鬧出大禍。入職第一天就闖禍，她立刻被派去幫大象「阿里」清理糞便，滿屋排泄物讓光鮮女強人崩潰叫苦，整個畫面笑翻劇組。

邵雨薇在《動物園》與壽山動物園的多位「動物明星」互動。（Disney+提供）

三位主演邵雨薇、王柏傑、李淳在直播中分享拍攝花絮，被問大便是不是真的、臭不臭？邵雨薇毫不遮掩笑喊：「真的很臭！」王柏傑則慶幸說：「我帶的犀牛是吃素的所以還好，一開始很臭，但後面習慣了。」

邵雨薇（左）在《動物園》犯大忌引發獼猴群搶食，險些釀成大禍。（Disney+提供）

與獼猴有激烈「對手戲」的邵雨薇，談到自己最喜歡的動物就是猴子，她透露每天都在看日本人氣小猴「Panchi」的新聞，李淳也熱情喊話：「如果有第二季請他來演。」導演蘇文聖也喊話：「請大家支持，讓我們第二季去日本拍！」

李淳在《動物園》擔任動物保育員。（Disney+提供）

蔡亘晏在《動物園》力邀邵雨薇到壽山動物園擔任實習保育員。（Disney+提供）

《動物園》製作規格拉滿，不僅深入高雄壽山動物園實地取景，更遠赴紐約拍攝關鍵場景，耗時六個月打造。首兩集就祭出李淳狂讚的「刺激動物大戰」，劇中因觀光客手機不慎掉入「黑熊波比」園區，王柏傑飾演的保育員二話不說跳入園內，上演驚險的「人熊對峙」。所幸在眾人協助下平安收場，也讓觀眾看見蘇冠州雖性格孤僻、難以親近，卻對動物充滿真誠與溫柔的一面。

王柏傑在《動物園》上演驚險的「人熊對峙」。（Disney+提供）

黃薇渟在《動物園》「人熊大戰」中舉起麻醉槍加入王柏傑救援行動。（Disney+提供）

王柏傑也在直播中分享，那場戲有真實的黑熊畫面，也有特技演員的演出搭配後製，「因為他是有拍過《猩球崛起》的資深特技演員，所以跟他對戲反而讓我更加進入角色」。

王柏傑（左）、李淳在《動物園》同為動物保育員。（Disney+提供）

男女主角在直播中挑戰「快問快答」，聊起對彼此角色的印象？邵雨薇直言蘇冠州很「壓霸」，王柏傑則反擊朱欣葵很「古靈精怪」。有趣的是，被問到對方像什麼動物時，邵雨薇覺得王柏傑像猩猩、金剛；王柏傑則形容邵雨薇像「蝴蝶」，卻立刻被女方吐嘈：「蝴蝶是昆蟲耶！」反應機靈的王柏傑秒回：「我們壽山動物園也有昆蟲館啊！」展現十足默契。

兩人也不約而同表示，拍攝期間與犀牛對戲最開心，邵雨薇更自曝在片場愛心氾濫，常對著動物們直喊「好可愛」。最後兩人也大力推薦《動物園》，並表示這部劇除了是可愛、療癒的一個職人劇之外，更能讓觀眾了解保育員在動物園都在做什麼，他們對於動物的情感到底是什麼，「這些都能在《動物園》看到，希望你們會喜歡囉。」

《動物園》已於2月20日於Disney+正式上線，敬請期待一同走進這座充滿溫暖與驚喜的動物園，在人與動物的日常互動中，找回生活中最純粹的感動與力量。

