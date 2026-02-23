自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邵雨薇慘了！帶鳳梨酥進動物園 遭獼猴圍攻險釀大禍

邵雨薇在《動物園》飾演為了保住飯碗、不得不前往動物園實習的廣告女強人。（Disney+提供）邵雨薇在《動物園》飾演為了保住飯碗、不得不前往動物園實習的廣告女強人。（Disney+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕邵雨薇在Disney+職人愛情喜劇《動物園》飾演霸氣廣告總監，因得罪客戶被迫到動物園當實習生，結果一報到就翻車，她竟帶了「鳳梨酥」進園，引來獼猴大軍搶食，差點鬧出大禍。入職第一天就闖禍，她立刻被派去幫大象「阿里」清理糞便，滿屋排泄物讓光鮮女強人崩潰叫苦，整個畫面笑翻劇組。

邵雨薇在《動物園》與壽山動物園的多位「動物明星」互動。（Disney+提供）邵雨薇在《動物園》與壽山動物園的多位「動物明星」互動。（Disney+提供）

三位主演邵雨薇、王柏傑、李淳在直播中分享拍攝花絮，被問大便是不是真的、臭不臭？邵雨薇毫不遮掩笑喊：「真的很臭！」王柏傑則慶幸說：「我帶的犀牛是吃素的所以還好，一開始很臭，但後面習慣了。」

邵雨薇（左）在《動物園》犯大忌引發獼猴群搶食，險些釀成大禍。（Disney+提供）邵雨薇（左）在《動物園》犯大忌引發獼猴群搶食，險些釀成大禍。（Disney+提供）

與獼猴有激烈「對手戲」的邵雨薇，談到自己最喜歡的動物就是猴子，她透露每天都在看日本人氣小猴「Panchi」的新聞，李淳也熱情喊話：「如果有第二季請他來演。」導演蘇文聖也喊話：「請大家支持，讓我們第二季去日本拍！」

李淳在《動物園》擔任動物保育員。（Disney+提供）李淳在《動物園》擔任動物保育員。（Disney+提供）

蔡亘晏在《動物園》力邀邵雨薇到壽山動物園擔任實習保育員。（Disney+提供）蔡亘晏在《動物園》力邀邵雨薇到壽山動物園擔任實習保育員。（Disney+提供）

《動物園》製作規格拉滿，不僅深入高雄壽山動物園實地取景，更遠赴紐約拍攝關鍵場景，耗時六個月打造。首兩集就祭出李淳狂讚的「刺激動物大戰」，劇中因觀光客手機不慎掉入「黑熊波比」園區，王柏傑飾演的保育員二話不說跳入園內，上演驚險的「人熊對峙」。所幸在眾人協助下平安收場，也讓觀眾看見蘇冠州雖性格孤僻、難以親近，卻對動物充滿真誠與溫柔的一面。

王柏傑在《動物園》上演驚險的「人熊對峙」。（Disney+提供）王柏傑在《動物園》上演驚險的「人熊對峙」。（Disney+提供）

黃薇渟在《動物園》「人熊大戰」中舉起麻醉槍加入王柏傑救援行動。（Disney+提供）黃薇渟在《動物園》「人熊大戰」中舉起麻醉槍加入王柏傑救援行動。（Disney+提供）

王柏傑也在直播中分享，那場戲有真實的黑熊畫面，也有特技演員的演出搭配後製，「因為他是有拍過《猩球崛起》的資深特技演員，所以跟他對戲反而讓我更加進入角色」。

王柏傑（左）、李淳在《動物園》同為動物保育員。（Disney+提供）王柏傑（左）、李淳在《動物園》同為動物保育員。（Disney+提供）

男女主角在直播中挑戰「快問快答」，聊起對彼此角色的印象？邵雨薇直言蘇冠州很「壓霸」，王柏傑則反擊朱欣葵很「古靈精怪」。有趣的是，被問到對方像什麼動物時，邵雨薇覺得王柏傑像猩猩、金剛；王柏傑則形容邵雨薇像「蝴蝶」，卻立刻被女方吐嘈：「蝴蝶是昆蟲耶！」反應機靈的王柏傑秒回：「我們壽山動物園也有昆蟲館啊！」展現十足默契。

兩人也不約而同表示，拍攝期間與犀牛對戲最開心，邵雨薇更自曝在片場愛心氾濫，常對著動物們直喊「好可愛」。最後兩人也大力推薦《動物園》，並表示這部劇除了是可愛、療癒的一個職人劇之外，更能讓觀眾了解保育員在動物園都在做什麼，他們對於動物的情感到底是什麼，「這些都能在《動物園》看到，希望你們會喜歡囉。」

《動物園》已於2月20日於Disney+正式上線，敬請期待一同走進這座充滿溫暖與驚喜的動物園，在人與動物的日常互動中，找回生活中最純粹的感動與力量。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中