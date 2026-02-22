自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江蕙自爆唱江淑娜名曲有壓力 釣出超大咖詞曲創作人說話了

江蕙（右）透露演唱妹妹江淑娜的歌曲會有壓力。（寬宏藝術提供）江蕙（右）透露演唱妹妹江淑娜的歌曲會有壓力。（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「二姐」江蕙從大年初四開始，再次重返小巨蛋舉辦5場安可場「無.有」演唱會，今（22日）初六，也是新春假期最後一天，江蕙同樣會在小巨蛋用經典歌曲陪伴歌迷共度。

這次江蕙在小巨蛋的5場安可場演出，都會邀請妹妹江淑娜當嘉賓，一起為歌迷獻唱經典歌曲，首場時江蕙自爆演唱妹妹的歌曲《請你記得我的好》壓力很大，當時江淑娜還不可置信，笑問有沒有媒體在現場，並請媒體要把「江蕙唱江淑娜的歌有壓力」這句話字放大一點，江淑娜還笑說：「我沒有聽說過在台灣有人敢挑戰二姊，然後二姊有壓力的，第一個就是本人。」

小蟲寫過許多經典歌曲，過年期間走春賞櫻。（翻攝自臉書）小蟲寫過許多經典歌曲，過年期間走春賞櫻。（翻攝自臉書）

《請你記得我的好》是由得過金曲獎、金馬獎以及香港電影金像獎的知名創作人小蟲填詞譜曲，他得知實力天后江蕙說唱他寫的這首歌有壓力，也是不可置信，笑說：「唱我寫的歌會有壓力嗎？哈哈，怎麼可能。」其實當天江蕙有解釋她和江淑娜音域不同，「我中高音，她中低音。」也因此力求完美的江蕙會覺得唱妹妹的歌曲有壓力。今晚江蕙演唱會是從晚上6點半開唱，歌迷要留意時間入場，不要遲到錯過她的歌曲。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中