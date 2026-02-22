江蕙自爆唱江淑娜名曲有壓力 釣出超大咖詞曲創作人說話了

江蕙（右）透露演唱妹妹江淑娜的歌曲會有壓力。（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「二姐」江蕙從大年初四開始，再次重返小巨蛋舉辦5場安可場「無.有」演唱會，今（22日）初六，也是新春假期最後一天，江蕙同樣會在小巨蛋用經典歌曲陪伴歌迷共度。

這次江蕙在小巨蛋的5場安可場演出，都會邀請妹妹江淑娜當嘉賓，一起為歌迷獻唱經典歌曲，首場時江蕙自爆演唱妹妹的歌曲《請你記得我的好》壓力很大，當時江淑娜還不可置信，笑問有沒有媒體在現場，並請媒體要把「江蕙唱江淑娜的歌有壓力」這句話字放大一點，江淑娜還笑說：「我沒有聽說過在台灣有人敢挑戰二姊，然後二姊有壓力的，第一個就是本人。」

小蟲寫過許多經典歌曲，過年期間走春賞櫻。（翻攝自臉書）

《請你記得我的好》是由得過金曲獎、金馬獎以及香港電影金像獎的知名創作人小蟲填詞譜曲，他得知實力天后江蕙說唱他寫的這首歌有壓力，也是不可置信，笑說：「唱我寫的歌會有壓力嗎？哈哈，怎麼可能。」其實當天江蕙有解釋她和江淑娜音域不同，「我中高音，她中低音。」也因此力求完美的江蕙會覺得唱妹妹的歌曲有壓力。今晚江蕙演唱會是從晚上6點半開唱，歌迷要留意時間入場，不要遲到錯過她的歌曲。

