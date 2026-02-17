第一個沒有爸爸的除夕夜 老蕭下廚寵妻…Summer甜喊：我嫁的真好

蕭敬騰（左）相當寵老婆Summer。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕除夕夜本該是熱熱鬧鬧、圍爐乾杯的時刻，但對Summer來說，今年卻多了一份沉重。她在16日深夜發文，標註老公蕭敬騰，寫下：「第一個沒有爸爸的除夕夜」道盡失去至親的心情。

Summer在Instagram寫道：「除夕，嚴格意義上，該是2025年的最後一天。」她去年因為爸爸住院，婉拒了許多工作邀約，也不敢安排遠行假期，只想把時間留給家人，「我們甚至現在還住在去年為了方便陪伴爸爸，而臨時租的醫院附近屋裡。」

蕭敬騰下廚寵妻。（翻攝自Instagram）

Summer坦言，自己和「蕭先生」幾乎想絕口不提2025年，因為這一年太多傷感、太多沉澱、也太多適應。然而蕭敬騰的一句話，成了兩人慢慢往前走的力量：「2025也許沒那麼好，但也沒那麼糟。我們要試著接受，不是試著忘記，允許一切的發生，然後學習自洽。」

Summer不忘自我打氣：「馬上2026了，見者有份，我們一起馬上幸福、馬上如願，2026放馬過來吧。」她也在限時動態分享居家畫面，只見蕭敬騰圍著廚房，站在瓦斯爐前親自下廚。她甜甜寫下：「我嫁的真好。」低調卻閃到不行。

