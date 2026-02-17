（圖輯）王楚然春晚20秒鏡頭美翻了 「天選王昭君」創2億討論量

王楚然首登春晚演出就美到受封「天選王昭君」。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星王楚然首次登上央視春晚舞台即引爆討論，她在《賀花神》節目中飾演王昭君，以紅衣抱琵琶的古典造型與充滿「破碎感」的回眸演繹驚艷觀眾，雖然僅短短約20秒鏡頭，卻被網友封為「天選王昭君」，讓她單日吸粉突破65萬，相關話題量破2億，成為今年春晚最驚艷的焦點。

王楚然身著一襲明豔紅衣，懷抱琵琶楚楚可人。（翻攝自網路）

畫面中，王楚然身著一襲明豔紅衣，懷抱琵琶，在風雪意境中充滿「破碎感」的回眸，讓人看了無不著迷，網友紛紛留言讚嘆：「楚然美得讓人一楞一楞的，真是天選古人」、「讓王楚然飾演王昭君的人一定是個天才吧！這臉誰看了不說一聲偉大」、「天選王昭君美暈了」、「完全演出了王昭君的氣質，真的太美了」。

王楚然在風雪意境中充滿「破碎感」的回眸美翻了。（翻攝自網路）

不少細心的觀眾發現，春晚這幕「風雪回眸」與她目前正在熱播的古裝劇《成何體統》中的紅衣旋轉場面形成了巧妙呼應，這種「跨時空的宿命感」讓相關剪輯影片在短影音平台迅速瘋傳，話題熱度居高不下。

王楚然在熱播劇《成何體統》的古裝扮相美艷動人。（翻攝自網路）

除了過人的美貌，王楚然對表演細節的追求也成為話題。據悉，為求真實還原漢代樂伎風韻，她特別接受了專業樂器與儀態指導。指導老師透露，王楚然僅花十多分鐘便掌握了「中阮」的持琴姿勢，從手腕的鬆弛度到肢體流暢度都精準到位，讓老師直呼：「悟性極高，一教就通。」

明眸皓齒的王楚然很適合古裝扮相。

隨著春晚效應發酵，加上《成何體統》熱播帶動，王楚然已成功建立「新一代古典美人」標籤，演藝聲勢有望再度攀高。

王楚然扮演王昭君之前，還接受了專業樂器與儀態指導。（翻攝自網路）

王楚然在《成何體統》中演妖妃說服力十足。（翻攝自網路）

