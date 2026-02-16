（專題）過年追星到天亮！BTS、SEVENTEEN 5團神級舞台全上線

BTS（左起）、SEVENTEEN、Stray Kids。（Hami Video提供）

〔記者鍾志均／專題報導〕過年不出門也能追到爽！Hami Video祭出韓團豪華大禮包，包括BTS、Stray Kids、SEVENTEEN、aespa、TWICE共5團超人氣男女團一次看到飽！

Hami Video今年新春直接端出「韓團宇宙級片單」，從世界巡演電影、線上演唱會到偶像實境綜藝，一口氣集結BTS、Stray Kids、SEVENTEEN、aespa、TWICE等超人氣團體；舞台高光、迷因名場面、成員私下互動，全都高畫質奉上，讓粉絲連假直接宅到不想出門。

請繼續往下閱讀...

其中最強話題王非Stray Kids莫屬。Hami Video獨家上架2026特別綜藝《Soul Beam with Stray Kids》，主題鎖定「新年穿新衣」，成員全員韓服登場，還加入穿越朝鮮時代的任務設定。畫面一出，粉絲已經預測：「這絕對會誕生新迷因。」舞台上殺氣滿滿，綜藝裡卻秒變調皮鬼，反差感爆棚。對STAY來說，這根本是過年必備下酒菜。

說到過年補檔，ARMY（BTS粉絲名）絕對有固定行程。從《BTS BANGBANGCON THE LIVE》、《MAP OF THE SOUL ON:E》到被封為經典的《SOWOOZOO》，全數到位。OT7版本〈Daechwita〉韓服舞台至今仍是神級傳說，每次重播都像第一次看。

不想太熱血？那就轉去《IN THE SOOP BTS》療癒一下。成員在森林裡談心、做飯、創作，溫柔氛圍讓人秒放鬆。有人笑說：「過年最需要的不是紅包，是BTS陪伴。」

SEVENTEEN（左）、BTS節目全上線。（Hami Video提供）

CARAT（SEVENTEEN粉絲名）也有專屬盛宴。《TOUR-ING: SEVENTEEN〈BE THE SUN〉》完整還原大型場館現場，應援聲浪直接衝出螢幕。除了巡演電影，《IN THE SOOP SEVENTEEN》兩季同步上架，還有和羅PD合作的《NANA bnb》、《NANA TOUR》。笑鬧、創作、旅行全包，團魂滿到溢出。

aespa的世界巡演電影版《World Tour In Cinemas》則主打視覺震撼。未來感舞台設計加上高規格音效，幾乎等同把場館搬進客廳。除了舞台，還有成員幕後心境分享。MY看完直呼：「這根本情緒暴擊。」

TWICE出道十週年紀念電影《ONE IN A MILL10N》也在片單內。從青澀新人到全球代表女團，九人十年的成長全紀錄。過年回顧她們的音樂旅程，可說就像重溫自己的青春。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法