自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《單身5》5次約會定生死 琇濱撐住遠距離關鍵曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix《單身即地獄5》最終情侶林琇濱、朴喜珗在特別節目《Reunion》鬆口現況，從韓國到美國的遠距離考驗全公開，琇濱甚至當眾放閃：「現在我是喜珗的寵物。」閃瞎眾人。

兩人在節目最終配對成功後，其實還有一段「現實測試期」。琇伯恩透露，喜珗回美國念書前還有一個半月，共約會了5次，但因為門禁時間常常被迫中途結束，「約會到一半就要回家，只好改成提早見面。」

喜珗也甜笑回憶：「他說時間過得太快很可惜，那句話真的讓我心動。」兩人原本看似順利，卻迎來遠距離考驗。

琇濱（右）、喜珗克服遠距離，順利交往。（翻攝自IG）琇濱（右）、喜珗克服遠距離，順利交往。（翻攝自IG）

喜珗回美國後，琇濱坦承一度想放下這段感情，「聽到她要出國，我也有想過是不是該整理好心情。」喜珗則更直接爆料：「有2、3天他都沒聯絡，我心想再忙也能傳個訊息吧？還懷疑他是不是沒心了。」

這段話播出後，網友秒懂「遠距離最怕就是冷掉」、「2天不傳訊息真的會想很多」、「差點就BE了欸！」

好在轉折出現。琇濱後來想通：「想到她幾個月後會回來，就改變想法，只要有空就會聯絡。」喜珗也坦言：「越到後來越常講電話，反而更依賴彼此。」

更關鍵的是，喜珗一句話成了兩人愛情的核心：「是我把你從地獄島變成天堂。」琇濱則霸氣回應：「節目結束後換我讓妳成為天堂。」網友瞬間淪陷：「這比節目裡還甜。」

2002年出生的琇濱曾是棒球選手，如今轉型模特兒兼演員；小他一歲的喜珗則獲2024年韓國小姐「善」的頭銜，目前就讀卡內基美隆大學；高顏值＋高學歷＋克服遠距離，讓不少網友直呼：「這對根本偶像劇設定。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中