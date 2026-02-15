《單身5》5次約會定生死 琇濱撐住遠距離關鍵曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix《單身即地獄5》最終情侶林琇濱、朴喜珗在特別節目《Reunion》鬆口現況，從韓國到美國的遠距離考驗全公開，琇濱甚至當眾放閃：「現在我是喜珗的寵物。」閃瞎眾人。

兩人在節目最終配對成功後，其實還有一段「現實測試期」。琇伯恩透露，喜珗回美國念書前還有一個半月，共約會了5次，但因為門禁時間常常被迫中途結束，「約會到一半就要回家，只好改成提早見面。」

請繼續往下閱讀...

喜珗也甜笑回憶：「他說時間過得太快很可惜，那句話真的讓我心動。」兩人原本看似順利，卻迎來遠距離考驗。

琇濱（右）、喜珗克服遠距離，順利交往。（翻攝自IG）

喜珗回美國後，琇濱坦承一度想放下這段感情，「聽到她要出國，我也有想過是不是該整理好心情。」喜珗則更直接爆料：「有2、3天他都沒聯絡，我心想再忙也能傳個訊息吧？還懷疑他是不是沒心了。」

這段話播出後，網友秒懂「遠距離最怕就是冷掉」、「2天不傳訊息真的會想很多」、「差點就BE了欸！」

好在轉折出現。琇濱後來想通：「想到她幾個月後會回來，就改變想法，只要有空就會聯絡。」喜珗也坦言：「越到後來越常講電話，反而更依賴彼此。」

更關鍵的是，喜珗一句話成了兩人愛情的核心：「是我把你從地獄島變成天堂。」琇濱則霸氣回應：「節目結束後換我讓妳成為天堂。」網友瞬間淪陷：「這比節目裡還甜。」

2002年出生的琇濱曾是棒球選手，如今轉型模特兒兼演員；小他一歲的喜珗則獲2024年韓國小姐「善」的頭銜，目前就讀卡內基美隆大學；高顏值＋高學歷＋克服遠距離，讓不少網友直呼：「這對根本偶像劇設定。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法