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娛樂 星座

國師駕到 唐綺陽分享12星座週運建議「專注個人目標」

「國師」唐綺陽提醒12星座接下來一週要小心的事。（資料照，記者王文麟攝）「國師」唐綺陽提醒12星座接下來一週要小心的事。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「國師」稱號的星座專家唐綺陽，分享12星座本週週運，她表示，本週水星在牡羊，關注的焦點在個人目標上，把能量用於「行動力」，溝通上要避免口舌之爭。週日水星進金牛，思考模式會轉向務實，金錢相關議題也隨之而來。

【12星座一句話小提醒】

巨蟹：外務多內在需要緩衝，感情有距離感讓人卻步

天蠍：抗拒他人建議反影響判斷，感情要放寬心溝通

射手：壓力大過勞需安排休息，感情多點時間安撫對方

水瓶：工作面臨人事問題，感情與年輕對象需磨合

牡羊：適合善後與穩定內部，感情在療癒互動中有曖昧

金牛：進行中的規劃暫未見效，感情重視價值觀契合

處女：工作繁忙中握有主控權，感情言語避免過度直接

雙魚：工作需應對強勢對手，感情溝通直接反而有幫助

雙子：貴人運強資源到位，感情人緣佳凡事順風順水

獅子：投入擅長領域收穫滿溢，感情職場魅力很吸引人

天秤：人際關係充滿友善支持，感情打理外表有助桃花

魔羯：事業努力進入收穫期，感情桃花旺需多點配合

☆民俗說法僅供參考☆

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