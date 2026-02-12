那英、華晨宇力挺 超正婚禮歌手身份曝光原來是她

〔記者陽昕翰／台北報導〕福茂唱片新人陳佩賢去年參加歌唱節目《聲鳴遠揚》以來，最終成功挺進節目前10名，更獲得那英、華晨宇等重量級導師一致肯定，她感性表示：「這一年不只是成績上的突破，更是音樂道路上極為重要的一段成長旅程。

陳佩賢驚喜現身婚禮。（福茂唱片提供）

陳佩賢前陣子接下一項「神秘任務」，受邀擔任一場婚禮的驚喜嘉賓。原來新娘是陳佩賢多年的忠實歌迷，新郎早在半年多前便主動與工作團隊聯繫，提前預約檔期，只為在婚禮當天送給愛妻一個此生難忘的驚喜。婚禮當天，新娘原以為現場僅是播放歌曲，甚至安排新人對唱，沒想到新郎突然宣布：「讓我們歡迎陳佩賢」，陳佩賢隨即現身演唱《鹹酸甜》，讓新娘當場驚喜又感動，忍不住落下眼淚，現場氣氛瞬間被幸福的氛圍淹沒。

對這對新人而言，《鹹酸甜》不只是一首歌，更是七年感情的真實寫照。新娘分享，最初是在偶然聽到片段時被旋律吸引，進而搜尋歌手、反覆聆聽《鹹酸甜》與《惜命命》，被陳佩賢溫暖乾淨、清澈又富有情感層次的嗓音深深打動。歌詞中唱出的生活百態、柴米油鹽中的酸甜苦辣，正是兩人從交往、到攜手走進婚姻幸福的道路。當天親眼見到喜愛的歌手站在眼前為自己而唱，新娘感動到爆哭，直呼這是人生中最感動的一刻，也非常感謝老公用心安排的這份驚喜。

陳佩賢深情演唱感動全場。（福茂唱片提供）

陳佩賢不僅以神秘嘉賓身分現身，更受邀擔任婚禮證婚人，親自上台見證新人的愛情誓言，為這場婚禮增添格外深刻的意義。近一年來，《鹹酸甜》已多次受邀成為婚禮演出曲目，更被不少新人視為「新一代婚禮必備國歌」，象徵著攜手面對人生酸甜苦辣的幸福。

