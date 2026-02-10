自由電子報
娛樂 最新消息

八點檔爆嚴重工安意外 演藝工會籲政府正視演藝勞權

替身拍戲墜樓重傷，曹雨婷疾呼設急難救助基金。（台北市演藝工會提供）替身拍戲墜樓重傷，曹雨婷疾呼設急難救助基金。（台北市演藝工會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》上月爆出嚴重工安意外，替身演員蘇德揚拍攝時墜樓橋段重傷，讓拍戲安全再度引起重視。台北市演藝工會理事長曹雨婷表示，接到不少會員與記者打電話詢問有關對此事件的想法，「在此曹雨婷理事長對大家說聲抱歉沒有及時回覆，因為從事件的發生一直到現在，工會對此事深感沉痛與遺憾，幾經沉澱後慎重思考，對此次憾事有諸多感觸與建議」。

曹雨婷認為，「現在每家電視台都有經營上不同的辛苦，演員亦同，沒戲拍時不可能養一群劇組，這是一筆龐大的支出，有不錯的作品也只能外包。當外包的劇組承接了這部戲之後，加上經費吃緊，只能縮衣節食，盡量節省去完成作品。很多傷害的造成都不是任何人所願意看到的，但也是絕對要去非常重視的問題。」

曹雨婷提出多項建議，盼政府將預算撥入文化部或NCC，設立專案作為拍攝期間突發事件的急難救助基金，成為演藝人員的後盾，並強化產業內部的互助機制。針對此次事件，演藝工會也呼籲從業人員引以為戒，並強烈要求劇組依法落實職災保險。

台北市電影電視職業工會指出，已為幕前幕後人員提供勞、健保、職災、團保、法律諮詢、勞資糾紛與平權等保障，並依不同職務性質給予相應保護，期盼未來建立更完善的保險制度，確保臨演及高風險的替身、武行，也能獲得基本的生命安全保障。曹雨婷強調：「安全不是成本，是基本的人命底線。」

曹雨婷也呼籲，所有演藝人員應透過台北市電影電視演藝業職業工會投保以獲得保障，並祈願相關的政府部門重視關心這個問題，政府與業界共同正視演藝人員的勞權與安全保障，希望能有更安全安心且永續的演藝環境。

