娛樂 電視

韓團形象全毀！李洪基公開「口袋秘密」全場喊噁

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓國搖滾天團FTIsland成軍18年魅力不減，日前登上中天綜合台《綜藝OK啦》，一開場便獻唱經典神曲《壞女人》與《THUNDERSTORM》，瞬間讓棚內氣氛嗨到最高點。節目中，三位成員展現十足綜藝感，不僅互爆私下離奇怪癖，李洪基的女裝造型更慘遭隊友「退貨」，笑料百出。

《綜藝OK啦》FTISLAND成員李洪基（左二起）、李在真、崔敏煥與主持人羅志祥（左一）、林襄。（中天電視提供）《綜藝OK啦》FTISLAND成員李洪基（左二起）、李在真、崔敏煥與主持人羅志祥（左一）、林襄。（中天電視提供）

李洪基在節目中語出驚人，透露了一個連資深鐵粉都不知道的小祕密。他自爆小時候怕被媽媽罵，會偷偷將掉下的飯粒塞進口袋，甚至愛上飯粒變乾後的搓揉觸感，更笑稱：「跟成員吃飯時，還會偷偷把飯粒丟進他們的碗裡。」讓一旁的李在真與崔敏煥聽得目瞪口呆。

此外，李洪基也對崔敏煥的酒量表示佩服。他透露敏煥是「愈喝愈多」的類型，即便喝醉也面不改色、臉部不會泛紅，完全看不出底線在哪裡。

《綜藝OK啦》FTISLAND成員崔敏煥（左起）、李洪基、李在真。（中天電視提供）《綜藝OK啦》FTISLAND成員崔敏煥（左起）、李洪基、李在真。（中天電視提供）

當主持人林襄問及團內誰的脾氣最差時，李在真與崔敏煥默契十足指向隊長李洪基。李在真虧他是「典型的AB型」，情緒起伏大；崔敏煥則婉轉補充：「他只是自我主張比較強，很敢於表達意見。」曾與李洪基合作過的主持人羅志祥則站在專業角度力挺，認為李洪基是對專業要求極高，並非單純性格不好，而是對舞台細節非常有堅持。

《綜藝OK啦》FTISLAND成員李洪基（左起）、李在真、崔敏煥與主持人羅志祥（左二）。（中天電視提供）《綜藝OK啦》FTISLAND成員李洪基（左起）、李在真、崔敏煥與主持人羅志祥（左二）。（中天電視提供）

李洪基回憶起演出音樂劇扮女裝的辛苦，為了造型得穿上三層絲襪與緊身衣，讓他崩潰直呼：「每次穿的時候都在想，我到底為什麼要做這種事？」現場羅志祥也拿出經典分身「朱碧石」的照片發起挑戰，問成員：「全世界只剩這兩個女生會選誰？」

李洪基原先自信滿滿，自認女裝扮相相當性感，沒想到隊友李在真與崔敏煥竟果斷選擇「朱碧石」，讓他瞬間無話可說，引發全場爆笑。更多FTIsland的互動，將於明（11日）晚10點中天綜合台《綜藝OK啦》播出。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

