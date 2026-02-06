自由電子報
娛樂 電視

Netflix翻譯大翻車？《葬送的芙莉蓮》字幕亂來被網友罵翻

《葬送的芙莉蓮》第二季Netflix版的字幕被網友罵翻。（資料照，木棉花提供）《葬送的芙莉蓮》第二季Netflix版的字幕被網友罵翻。（資料照，木棉花提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本人氣動畫《葬送的芙莉蓮》第二季現正熱播中，然而許多粉絲在Netflix觀賞該作時，卻發現字幕翻譯錯誤百出，紛紛將離譜翻譯PO上網怒罵，甚至直言「越看越氣，直接關掉」。

《葬送的芙莉蓮》第二季Netflix版的字幕主角團三人的名字都出錯。（翻攝自X）《葬送的芙莉蓮》第二季Netflix版的字幕主角團三人的名字都出錯。（翻攝自X）

網友吐槽，Netflix版《葬送的芙莉蓮》第二季字幕中，光是主角之一的「欣梅爾」在一集中就出現三種名字，其他主角像是「芙莉蓮大人」變成「弗萊倫太太」，「修塔爾克」則變成「史塔克少爺」，「費倫（Fern）」更是直接變成「芬」，還一度被意譯成「蕨類植物」。

Netflix版《葬送的芙莉蓮》第二季離譜的字幕翻譯讓網友們看得一頭霧水。Netflix版《葬送的芙莉蓮》第二季離譜的字幕翻譯讓網友們看得一頭霧水。

除了人名的翻譯出包，網友更是指出字幕中有大量語意不通之處，其中，有一句台詞「フリーレン、こいつ口説いてもいいか？（芙莉蓮，我可以試著說服他嗎？）」在Netflix上顯示的字幕卻是「佛里倫，你能不能讓我向他求愛？」讓網友大傻眼；另有一幕小孩玩樂的畫面，字幕卻出現「媽耶好樣的」，網友直呼這字幕簡直讓人看得一頭霧水。

點圖放大header
點圖放大body

