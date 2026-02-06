自由電子報
娛樂 電影

（影）鄭秀文當女霸總業績狂飆 和黃子華一碰面就很有火

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《夜王》由香港首部破億電影《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，更率領原班人馬全力打造新作。由票房天王黃子華與華語天后鄭秀文強強聯手，他透露一直很想和鄭秀文合作，鄭秀文也表示兩人很相似，一開機就默契十足，演來是火花四射。

鄭秀文在《夜王》扮演縱橫尖東夜總會的女霸總。（華映提供）鄭秀文在《夜王》扮演縱橫尖東夜總會的女霸總。（華映提供）

該片今天公佈電影正式預告，可以見到當年香港夜總會，美麗性感的小姐一字排開，各有手段，見到夜總會文化，當夜場小姐要有特點，才能被客人記住，而鄭秀文更是霸氣十足的說：「天下男人皆可殺！」

鄭秀文在《夜王》中扮演縱橫尖東夜總會的女霸總，為了業績長紅，使出各種手段，也是她出道以來首次嘗試的角色類型。導演吳煒倫表示在他眼中鄭秀文演什麼角色都會受到歡眾喜愛，「不只是她的演技好，她更擁有一份獨特的魅力。」

導演也讚美鄭秀文的詮飾層次十足，「不但霸道演得好，一旦突然軟弱，又會讓人甘心為她遮風擋雨，Sammi姐就用這種魅力去詮釋夜總會裡的V姐，無人能及。」鄭秀文透露角色不是只有插著腰兇人，「還是有安排一些片段去詮釋她生活中面對旗下小姐或是愛人的狀態。」

票房天王黃子華表示與導演吳煒倫在《毒舌大狀》合作愉快，很早就同意會加入《夜王》的演出陣容，他笑說：「一拍完《毒舌大狀》，我們已經在討論下一部電影，導演想到夜總會的題材，我覺得很有趣，沒有問過要演什麼角色就同意演出。」

（影）鄭秀文當女霸總業績狂飆 和黃子華一碰面就很有火鄭秀文（上）和黃子華 《夜王》有不少感情糾葛。（華映提供）
☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

至於首次和鄭秀文合作，黃子華表示一直很想和她有正式的合作，「所以這回可說是願望成真了。」鄭秀文則是回憶兩人之前曾共同演出電影《失戀急讓》，但當時沒有對手戲，「這次是真正私下認識他，我和他對工作都有那種一絲不苟的態度，演出前都為角色做了大量準備，對角色理解很深，所以我們一開機就很有默契，各自都成為片中人物時，就很有火花了。」

黃子華詮飾在歡場中討生活的夜總會管理者，是個人在江湖且重情重義之人，導演吳煒倫表示黃子華總是可以把市井之徒詮釋得很好看，「他扮演的歡哥身份卑微但內心強大，一直照顧著身邊的人，只要在乎的人受到欺負，他會幫你反擊到對方體無完膚，黃子華是我心中的不二人選。」

導演吳煒倫也說，《夜王》把觀眾最喜愛的兩位演員放在一起，一同進入了紙醉金迷的年代中，相信觀眾一定可以看得很享受。《夜王》將於3月13日在台上映。

《夜王》正式預告：

<iframe width="1349" height="759" src="https://www.youtube.com/embed/3OzTko-Dk04" title="《夜王》

