麥可傑克森過世吳建豪如晴天霹靂泡舞廳宣洩 《自由時報娛樂頻道》同步首播MV見證舞功

吳建豪在MV中賣力演出。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕吳建豪前陣子忙於和F4言承旭、周渝民還有阿信一起舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，昨（4日）晚則首播個人新歌《Dance Until We Die》MV，《自由時報娛樂頻道》臉書也同步首播，一起見證吳建豪苦練的「舞功」。

《Dance Until We Die》創作靈感來自於「流行樂之王」麥可傑克森的啟發，在麥可過世的那天，對於吳建豪來說可是晴天霹靂，他一直視麥可為偶像，談到：「看到消息後，不知怎麼去宣洩心中的情緒，所以我去舞廳跳了一整晚，舞廳那天都播麥可的歌，最後我回到家休息時，才開始落淚。」

吳建豪（中）新歌MV氣勢浩大。（相信音樂提供）

吳建豪MV邀請到曾幫BIGBANG、BLACKPINK的Jisoo拍過歌曲MV的導演Han Sa-min執導，拍攝當天從半夜拍到清晨6點，其中跳舞就跳了兩、三個小時，儘管當時氣溫只有13度低溫，吳建豪仍認真跳到爆汗。

「F✦FOREVER恆星之城」巡演，3月12日、13日、14日、15日將在深圳大運中心體育館演出，門票全部秒殺完售，屆時吳建豪也將再次展現他的舞力。

