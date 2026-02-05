自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

麥可傑克森過世吳建豪如晴天霹靂泡舞廳宣洩 《自由時報娛樂頻道》同步首播MV見證舞功

吳建豪在MV中賣力演出。（相信音樂提供）吳建豪在MV中賣力演出。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕吳建豪前陣子忙於和F4言承旭、周渝民還有阿信一起舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，昨（4日）晚則首播個人新歌《Dance Until We Die》MV，《自由時報娛樂頻道》臉書也同步首播，一起見證吳建豪苦練的「舞功」。

《Dance Until We Die》創作靈感來自於「流行樂之王」麥可傑克森的啟發，在麥可過世的那天，對於吳建豪來說可是晴天霹靂，他一直視麥可為偶像，談到：「看到消息後，不知怎麼去宣洩心中的情緒，所以我去舞廳跳了一整晚，舞廳那天都播麥可的歌，最後我回到家休息時，才開始落淚。」

吳建豪（中）新歌MV氣勢浩大。（相信音樂提供）吳建豪（中）新歌MV氣勢浩大。（相信音樂提供）

吳建豪MV邀請到曾幫BIGBANG、BLACKPINK的Jisoo拍過歌曲MV的導演Han Sa-min執導，拍攝當天從半夜拍到清晨6點，其中跳舞就跳了兩、三個小時，儘管當時氣溫只有13度低溫，吳建豪仍認真跳到爆汗。

「F✦FOREVER恆星之城」巡演，3月12日、13日、14日、15日將在深圳大運中心體育館演出，門票全部秒殺完售，屆時吳建豪也將再次展現他的舞力。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中