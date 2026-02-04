網紅謝侑芯大馬猝死 雪碧開嗆黃明志「贖罪」

黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕受封「情色教主」的網紅「雪碧」方祺媛擁有漂亮臉蛋，今（4）日被《鏡週刊》爆出去年10月入境新加坡，在機場遭海關攔下檢查，疑因手機存有OnlyFans平台裸露照片，被認定入境動機可疑，慘被遣返回台，而雪碧近期也屢屢成為話題，最讓人印象深刻，她好友、已故網紅謝侑芯去年10月在大馬猝死，雪碧挺身痛罵大馬歌手黃明志。

已故謝侑芯在大馬猝死，捲入此案的大馬歌手黃明志最後獲得當地法院口頭保釋，謝侑芯遺體去年11月16日在當地火化，雪碧多次發聲為謝侑芯挺身怒飆黃明志。

當時雪碧在臉書發文大罵黃明志：「謝侑芯要回台灣，請黃明志給予家屬最大的幫助來贖罪！人你帶去的，也是在你面前沒的，我不希望仇恨值加滿，做個福報，讓芯好好上路。」隔幾天，雪碧再度開嗆黃明志，稱若不是他，謝侑芯可能就不會出國，怒喊「你要負責任」，並要求黃明志以「最大誠意」回來祭拜謝侑芯。

雪碧大方公開整鼻。（翻攝自雪碧IG）

此外，上個月15日，雪碧也在IG限動曬出自拍照，自曝跑到中國上海整形，揮別12年假鼻子，10天後又在限時動態公開術後10天成果，高調展示整形引發話題。

