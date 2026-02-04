自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網紅謝侑芯大馬猝死 雪碧開嗆黃明志「贖罪」

黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕受封「情色教主」的網紅「雪碧」方祺媛擁有漂亮臉蛋，今（4）日被《鏡週刊》爆出去年10月入境新加坡，在機場遭海關攔下檢查，疑因手機存有OnlyFans平台裸露照片，被認定入境動機可疑，慘被遣返回台，而雪碧近期也屢屢成為話題，最讓人印象深刻，她好友、已故網紅謝侑芯去年10月在大馬猝死，雪碧挺身痛罵大馬歌手黃明志。

已故謝侑芯在大馬猝死，捲入此案的大馬歌手黃明志最後獲得當地法院口頭保釋，謝侑芯遺體去年11月16日在當地火化，雪碧多次發聲為謝侑芯挺身怒飆黃明志。

當時雪碧在臉書發文大罵黃明志：「謝侑芯要回台灣，請黃明志給予家屬最大的幫助來贖罪！人你帶去的，也是在你面前沒的，我不希望仇恨值加滿，做個福報，讓芯好好上路。」隔幾天，雪碧再度開嗆黃明志，稱若不是他，謝侑芯可能就不會出國，怒喊「你要負責任」，並要求黃明志以「最大誠意」回來祭拜謝侑芯。

雪碧大方公開整鼻。（翻攝自雪碧IG）雪碧大方公開整鼻。（翻攝自雪碧IG）

此外，上個月15日，雪碧也在IG限動曬出自拍照，自曝跑到中國上海整形，揮別12年假鼻子，10天後又在限時動態公開術後10天成果，高調展示整形引發話題

相關新聞：情色教主雪碧手機藏艷照 入境新加坡遭遣返

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中