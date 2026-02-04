自由電子報
娛樂 音樂

本土男星狠砸2300萬打造芒果營運中心 驚人貸款曝光：比馬還辛苦

〔記者陽昕翰／台北報導〕有「芒果王子」稱號的台語歌手楊哲，近年在屏東枋寮豪砸台幣2300萬購地，計畫打造芒果食品觀光加工廠，加上千萬房貸，總負債高達3300萬。昨他現身春聯大街，宣布苦等6年的「芒果營運中心」申請終於過關，即將動工，預計夏天啟用。

楊哲推出應景新專輯《馬到成功》，新作也呼應他的人生現況，他搶先透露「芒果營運中心」終於核准動工，直言肩上壓力更重，也是他的甜蜜負擔。楊哲在老婆的鼓勵下，決定更加努力經營，並將馬年視為人生轉折點，預計從高雄搬回屏東枋寮，親自坐鎮營運中心，全力衝刺歌唱與芒果事業。他也提到，命理老師說馬年是他的順利年，計畫更容易實現，因此要更加積極打拚。

楊哲推出應景新專輯《馬到成功》。（記者陳奕全攝）楊哲推出應景新專輯《馬到成功》。（記者陳奕全攝）

談到經營現實面，楊哲表示，因台灣法規規定，若設立工廠需聘請一定人數員工，但現今人力難尋，因此改以「營運中心」形式規劃。目前土地貸款已繳6年，房貸則還了4成，仍背負約2000萬貸款，他鬆口每月支出高達40萬，賣力賺錢的他忍不住苦笑說：「比馬還辛苦。」

提及農曆新年，楊哲表示家中一向重視過年，傳統儀式一樣都不能少，他也很認真看待團圓時刻。不過82歲高齡母親日前跌倒住院，情況較為嚴重，短期內恐難出院，因此今年將在醫院陪伴母親度過年節。

