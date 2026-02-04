自由電子報
娛樂 最新消息

趙露思健檢畫面流出！做糞便檢查嚇傻「尺度好大」

趙露思到醫院做檢康檢查。（翻攝自小紅書）趙露思到醫院做檢康檢查。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國戲劇女神趙露思前陣子在海南三亞擺攤，賣起家鄉四川小吃「蛋烘糕」，完成想要開店的心願，昨天她在社群分享這次圓夢的過程，開頭就去醫院做健康檢查，她還被其中一項檢查嚇到，直呼「尺度好大」。

趙露思到醫院做檢康檢查。（翻攝自小紅書）趙露思到醫院做檢康檢查。（翻攝自小紅書）

趙露思去年陷入合約糾紛，遭前東家冷凍，一度放話可以去開小麵館，後來順利簽入新公司，沒想到她仍悄悄進行擺攤這件事，且因為食品行業需要「健康證」，她日前結束澳門工作後就飛往三亞，第一時間衝往醫院報到。

趙露思到醫院做檢康檢查。（翻攝自小紅書）趙露思到醫院做檢康檢查。（翻攝自小紅書）

剛開始趙露思有些擔憂，因為前一天熬夜的關係，擔心自己不是很健康，「我只能說，如果不健康的話，從這一刻就卡死了。」提心吊膽的開始進行抽血、內科、X光、眼科等檢查。到了糞便檢驗時，護理師告知她：「你沒有糞便的話，就是拿棉簽在屁股裡面轉兩圈。」讓她當場傻眼，在廁所時跟護理師的對話更是爆笑，她再三確認棉花棒要如何轉進去，語氣充滿了疑惑。

最後她終於交出檢體，結束了所有檢查，不禁鬆了一口大氣，直呼：「好刺激啊，我沒有想到開頭就這麼刺激，而且尺度很大，拍電視劇都沒拍過那麼大尺度的東西。」

趙露思分享圓夢擺攤的過程。（翻攝自小紅書）趙露思分享圓夢擺攤的過程。（翻攝自小紅書）

她曬出這段影片，寫道「心念落地 擺攤小分隊成立」，也引來粉絲熱烈回應，「太可愛了太有生活氣息了」、「Vlog好有意思啊」、「素顏也這麼漂亮」，期待她趕緊更新。

