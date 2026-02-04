自由電子報
娛樂 日韓

破2000萬播放還不夠！日團wapiti鎖定台灣：我要水餃

〔記者鍾志均／台北報導〕日本新生代樂團wapiti今年剛從雅慕斯娛樂主流出道，不只在日本串流平台累積破2000萬次播放，更直接宣布今年春天啟動首度單獨巡演《wapiti Live Tour 2026 ～新綠～》，台灣確定4月18日在台北Corner House演出。

wapiti將於4月在台北演出。（雅慕斯娛樂提供）wapiti將於4月在台北演出。（雅慕斯娛樂提供）

首次來台，團員們的關注點不只在舞台。被問到最期待什麼，答案一秒歪樓到「吃的」。除了大家熟悉的珍奶、小籠包，主唱織田龍紀點名最想解鎖的是「水餃」，理由是：「感覺可以一直吃下去。」一句話讓粉絲瞬間懂了。

該團由織田龍紀（主唱）、工藤健介（鼓）、吉村瑠莉（鋼琴）、HARMAN（小提琴）組成，鋼琴與小提琴交織的聲響，讓他們的作品在滿滿吉他團中顯得格外清新。

wapiti宣傳照，工藤健介（左起）、織田龍紀、吉村瑠莉、HARMAN。（雅慕斯娛樂提供）wapiti宣傳照，工藤健介（左起）、織田龍紀、吉村瑠莉、HARMAN。（雅慕斯娛樂提供）

近期推出的新歌《春になれば 等到春天來臨》像是為這趟巡演寫下的主題曲；歌曲描寫「只要撐到春天，就能再次往前走」的心境，把放不下的過去與重新出發的勇氣揉進旋律裡。

wapiti台北場演出票價為台幣2000元，全座席依票券序號對號入座，門票已在遠大售票系統熱賣，詳情可鎖定主辦單位雅慕斯娛樂官方社群專頁。

