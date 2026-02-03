《黑白大廚》成功被抄爆？烘焙、生存、寺院版接力登場

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》連兩季掀起全民追看熱潮，進入「人人都想當黑白大廚」的時代，韓國目前包括甜點、主廚旅遊，甚至連寺院料理接連端上檯面，新一波料理實境節目全面開火，成為觀眾熱議焦點。

《天下烘焙》海報。（friDay影音提供）

MBN台才剛開播的甜點生存秀《天下烘焙》集結72位來自世界各地的頂尖烘焙師，在巨型攝影棚裡展開淘汰賽；從華麗舞台、殘酷賽制到「一句話就能定生死」的評審評論，讓人瞬間想起《黑白大廚》的名場面。

只是這回主角換成麵包、甜點與糖霜，讓觀眾開始吵成兩派，有人大讚「終於輪到甜點師發光」，也有人質疑製菓與製麵混在同一戰場，評比標準是否真的公平。

另一條支線走向「反生存賽」路線。《黑白大廚》第二季冠軍崔康祿，轉戰YouTube推出慢節奏美食節目《美食控》（식덕후），帶著鏡頭深入日本各地，專心研究一種食材的前世今生。

寺院版本料理節目也來了。（翻攝自Naver）

最出乎意料的，則是wavve推出限定節目《供養間的主廚們》，節目把鏡頭帶進寺院廚房，由多位寺院料理名僧親自示範供養料理的準備過程，談的不只是菜色，而是食物與修行、節制與信念之間的關係。

