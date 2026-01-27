自由電子報
娛樂 電視

乾兒子小俊哽咽追思曹西平！揭私下互動 曝他「最放不下」兩件事

〔記者林欣穎／台北報導〕資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，稍早藝人好友、粉絲陸續進場，其乾兒子小俊也上台致詞，傳達對曹西平的思念與感謝，致詞時也一度悲傷哽咽。

小俊上台致詞追憶曹西平。（記者傅茗渝攝）小俊上台致詞追憶曹西平。（記者傅茗渝攝）

曹西平與小俊情同親父子，晚年都是跟小俊及小俊的女友同住，小俊稍早上台致詞，坦言這段時間他非常慌，感謝每一位幫忙過他的人，「四哥常說如果有這一天不用替我難過，唯一放不下的就是乾兒子，跟耳環店。」

小俊提到曹西平只要在家就一定會煮飯給他們吃，「他堅持一定要煎半熟荷包蛋，如果煎失敗、蛋黃流出來，他就會說要自己吃、再去重煎。」小小的細節也看出曹西平對乾兒子的愛，小俊也說曹西平每天都會傳訊息給他分享日常，「我珍惜跟四哥在一起的每一段時光，他生活認真、有責任感，他對員工也都很照顧，四哥教會我的，是孝順、溫柔、真誠和善待身邊的每個人。」

小俊也說，曹西平曾說他是讓自己驕傲的兒子，曹西平也亦是讓他驕傲的父親，「人生不能決定長短，但能決定厚度，他很用力的在燃燒，謝謝你給我們大家這麼多的愛。」

