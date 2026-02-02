都是「名偵探柯南」惹的禍 12歲女夜襲家暴媽狠刺26刀

印度12歲女童弒母手法來自知名動漫《名偵探柯南》。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕印度北蘇門答臘一名12歲女童AL，因不滿家暴媽索拉亞（Faizah Soraya）長期施暴、拿刀威脅全家，憤而夜襲，狂砍索拉亞26刀。警方調查後得知AL行兇手法竟是參考人氣動漫《名偵探柯南》及Roblox遊戲《Murder Mystery》。

索拉亞經常打罵2名女兒，除了用皮帶鞭打之外，還多次持刀威脅，辱罵家人。AL感覺無法忍受，2025年12月10日凌晨，從廚房取得菜刀，進入媽媽房間行兇，甚至選擇只穿著內衣，原因是「避免鮮血噴濺到衣服上」。

請繼續往下閱讀...

喜愛《名偵探柯南》的12歲女童，刺殺母親時僅穿著內衣，避免鮮血噴濺到衣服。（翻攝自X）

AL縝密的作案方式令警方驚訝，她持刀狂刺索拉亞，但未能立即奪命。索拉亞哀求時，趕來的大女兒與丈夫緊急叫救護車，然而當醫護人員到場時，索拉亞因身中26刀喪命。

由於AL年僅12歲，屬於未成年人，並未遭到逮捕拘留，轉由專家照顧生活。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法