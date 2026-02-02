TWS申惟當眾求婚！8000台粉應援被讚「歷史級」

TWS酷炫登場。（D-SHOW提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國新生代人氣男子團體TWS上週末站上高雄流行音樂中心海音館，舉行《TWS TOUR ‘24/7:WITH:US’ IN KAOHSIUNG》巡迴演唱會，兩天大約吸引8000名粉絲朝聖，儘管一度發生設備異常，不過在滿場「42」的應援聲之下，TWS此次「24／7：WITH：US」巡迴演唱會也正式畫下圓滿的句點。

演出由開場曲《Oh Mymy : 7s》震撼揭幕，隨後接連帶來《Freestyle》、《Double Take》與出道曲《plot twist》，瞬間點燃全場高能量氣氛，讓現場尖叫聲此起彼落。中段更以俐落帥氣的舞臺風格，演唱《Lucky to be loved〉、《마지막 축제 （最後的慶典）〉與《Comma,》等曲目，不僅展現充滿力量又整齊劃一的「刀群舞」實力，成員們穩定且成熟的唱跳實力，令人嘆為觀止。唱到《hey！hey！》、《If I’m S, Can You Be My N？》時，粉絲的應援聲響徹海音館，更與舞臺旋律完美契合。

TWS與全場數千名粉絲共度美好夜晚。（D-SHOW提供）

演出現場少不了「情話綿綿」的告白環節，現場充滿了濃濃的甜蜜氛圍。為了向臺灣粉絲表達愛意，成員們現場向中國籍成員HANJIN韓振討教，用誠意滿滿的中文展開情話攻勢。韓振溫柔喊出「和我在一起吧」，YOUNGJAE英宰則深情告白「親愛的，我愛你」，SHINYU申惟更語出驚人地說出「和我結婚吧」，引發全場暴動。DOHOON道勳與忙內KYUNGMIN炅潣也不甘示弱，分別以「我想你」與甜蜜的「姐姐，和我在一起吧」融化粉絲的心。

TWS下場時超級俏皮。（D-SHOW提供）

在談話環節中，成員們輪流分享連續兩天站上高雄舞臺、以及迎來巡演最終場的心情。大家一致表示，能在港都感受到如此熱情而真誠的支持，為這趟巡演留下非常深刻的回憶，也感謝粉絲一路的陪伴。

韓振率先感性表示：「今天真的感到很幸福。」簡單一句話，道出站上最終舞臺的滿滿感動。道勳則向粉絲表達深深感謝，坦言雖然演出即將結束，但未來一定還會有很多演唱會，要一直一起走下去。

TWS的巡迴演唱會在高雄畫下句點。（D-SHOW提供）

申惟表示，多虧42們的應援，才能在巡演期間創造這麼多愉快回憶，希望大家能一直好好享受舞臺到最後；炅潣則形容當天的歡呼聲與應援是「歷史級」，承諾會在剩下的舞臺全力以赴，帶給大家難忘的夜晚。英宰表示感謝大家一起參與這個結尾，也希望成為大家美好的回憶，並用中文誠意滿滿的說：「謝謝你們來看我們的演唱會！」

最後，成員們語帶不捨地分享巡演結束的心情。韓振透露雖然志薫未能到場，但直到上臺前雙方都保持聯絡，並代轉志薫對粉絲的愛。申惟分享在舞臺上因為粉絲整齊又熱情的應援，完全感覺不到疲累。

已經迎來第21場演出的道勳感性表示，人生有了TWS和42感到非常幸福。英宰則承諾未來一定會六個人一起站在這個舞臺，請大家多多期待TWS的活動。

TWS吸引數千名粉絲狂歡。（D-SHOW提供）

忙內炅潣回憶起抵達高雄的第一刻就感受到滿滿的愛，並在臺上感謝成員們的照顧。韓振則為巡演下了最動人的批註：「這次巡演雖然結束了，但我們和42的故事不會結束，因為TWS才剛開始！」並感謝所有參與這次巡迴演唱會的工作人員與42們。

安可環節中，TWS再次回到舞臺，帶來《OVERDRIVE》重返舞臺。TWS成員因捨不得離開，反覆在延伸舞臺與粉絲近距離道別，TWS不敵現場粉絲熱情呼喊，安可環節直飆四安，感謝連續兩天以來的支持與陪伴，承諾未來會帶著更多成長後的樣貌再次回到這裡。

