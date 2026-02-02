自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男團成員進海軍陸戰隊 「狂操近況」曝光全說了

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣男團Ozone成員煥鈞、哲言、子翔和佳辰於一月底前入伍，去完成應盡的責任和義務，工作滿檔的他們幾乎都工作到入伍前一天，利用工作空檔剃頭，並與粉絲分享他們熱騰騰的寸頭照，讓粉絲為之瘋狂，得到一致的稱讚，「完全駕馭這個髮型」「帥炸，等你們回來」。

Ozone煥鈞。（索尼提供）Ozone煥鈞。（索尼提供）

煥鈞已在日前完成12天的服役，重新投入工作中；哲言、子翔和佳辰都要完成4個月的兵役，目前在軍中努力適應中，也回報都很健康、平安，請大家放心，會在這段期間休養身息，沈澱和充電，以更好的面貌回歸。

雖然已公布即將入伍，Ozone各方的工作邀約不斷，且為了不讓粉絲感受到「軍白期」，成員們在入伍前也完成各類素材拍攝和通告訪問，會在這段時期持續更新，陪伴粉絲度過這4個月無法合體的時光。

Ozone子翔。（索尼提供）Ozone子翔。（索尼提供）

雖然成員希望可以低調入伍，並未公開入伍時間，不過因為會和粉絲分別4個月，他們集合的車站都可見許多粉絲聚集，尤其子翔和佳辰同一天入伍，兩人集合的車站都有許多粉絲守候，佳辰是鶯歌偶像代表，大批粉絲為送佳辰入伍快塞爆鶯歌火車站。而子翔則在板橋車站上車，同樣有大批粉絲前往送行。粉絲依現場安排守秩序，沒有干擾兩人的行動。

Ozone佳辰。（索尼提供）Ozone佳辰。（索尼提供）

身為入伍「前輩」的煥鈞也分享他在軍中樂活的小撇步，提醒成員注意事項，更笑說自己平時愛挑食，在營中竟然沒有這個問題，什麼都吃，意外治好挑食的症頭。

入伍後，哲言、子翔和佳辰也在按規定可以回覆訊息的時間向家人及公司報平安，由於後續工作滿滿，三人也利用機會回覆工作事項。海軍陸戰隊的哲言先一步入伍，表示初報到的前幾天都在進行鍛煉，他樂在其中，分享說：「會更man的回來！」晚了幾天報到的子翔和佳辰同樣在適應全新生活，兩人笑說：「我們是大學同學、同團出道，現在當兵也同梯，真的很有緣。」相約入伍也要彼此照應。

Ozone哲言。（索尼提供）Ozone哲言。（索尼提供）

預計在4個月後才能全員合體的Ozone，搶手程度不減反增，詢問度爆棚，從商演廠商、代言、戲劇到節目製作單位，全都在問他們的退伍時間，每個單位都想爭取到他們回歸後的第一次合體登場時間。而他們的個人作品也在持續準備中，粉絲不斷敲碗期待，Ozone的熱度持續增溫中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中