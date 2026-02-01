自由電子報
娛樂 日韓

D.O.趕場金宇彬婚禮！都敬秀還原始末：不去後悔一輩子

〔記者廖俐惠／台北報導〕金宇彬、申敏兒在去年12月20日於首爾舉行婚禮，好友EXO的D.O.都敬秀雖然當天正好要參加MMA頒獎典禮，但還是花了來回兩小時車程趕到婚禮，被大讚超有義氣。對此，D.O.受訪解釋，如果當時不去參加，會成為一輩子的心結。

都敬秀表示他一度徹底死了心。（翻攝自YouTube）都敬秀表示他一度徹底死了心。（翻攝自YouTube）

EXO近期帶著新專輯回歸，D.O.與EXO成員一起上了羅PD的節目宣傳，被問到趕場一事，D.O.坦言，一開始想說要在金宇彬準備時去，後來因為時間Delay，徹底死了心。結果走完MMA紅毯到正式表演中間，還有一段時間剛好能讓他跑一趟，才讓他立刻動身，到了婚禮現場「打個卡」，與新人見面之後就趕快回到MMA現場。

都敬秀跟羅PD說，如果沒有去的話會後悔一輩子。（翻攝自YouTube）都敬秀跟羅PD說，如果沒有去的話會後悔一輩子。（翻攝自YouTube）

「因為如果不去的話，會成為一輩子的心結，真的，我說的是真的！」D.O.說道。至於禮金，D.O.表示：「好像給超過百萬韓幣（100萬韓幣約等於2萬台幣），原本我打算唱祝歌的，要唱一首叫《Popcorn》的歌。」雖未能如願，不過D.O.至今有親自為金宇彬、申敏兒送上祝福，想必也沒有了遺憾。

