自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

台片再碰戒嚴禁區 《世紀血案》找寇世勳化身將軍坐鎮

〔記者鍾志均／台北報導〕時代懸疑台片《世紀血案》今（1）辦殺青宴，寇世勳挑戰戒嚴時期警備司令部和國安局的要角「汪將軍」，時間軸橫跨美麗島事件、林義雄血案、228等重大歷史節點，「那個年代，我是親身經歷過的。」

《世紀血案》今辦殺青宴，左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（記者潘少棠攝）《世紀血案》今辦殺青宴，左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（記者潘少棠攝）

雖然早是資深戲骨，不過寇世勳仍為角色大量補課，不只翻遍史料，連侯孝賢的《悲情城市》都再看一遍，只為抓住那個時代的空氣與重量。

寇世勳挑戰戒嚴時期警備司令部和國安局的要角「汪將軍」。（記者潘少棠攝）寇世勳挑戰戒嚴時期警備司令部和國安局的要角「汪將軍」。（記者潘少棠攝）

片中，寇世勳與簡嫚書、楊小黎正面對立，一場關鍵採訪戲更是「整部片台詞密度最高的一場」，大量資訊與態度都必須從他口中釋出。寇世勳笑說，這角色沒有明顯政治偏向，「是有高度的角色，是將軍在說話。」

另一個討論焦點，落在夏騰宏飾演林義雄本人，遭寇世勳搞笑吐槽：「他（林義雄）有這麼帥嗎？」為貼近人物，夏騰宏翻遍生平資料，卻發現能參考的影像少之又少，只能從老照片揣摩神韻，全程依賴導演指令。

李千娜飾演簡嫚書的母親。（記者潘少棠攝）李千娜飾演簡嫚書的母親。（記者潘少棠攝）

李千娜則飾演簡嫚書的母親，一個在雜貨店裡見證時代暗潮的角色。左右鄰居、長官、消息與恐懼全在她的生活空間交會。李千娜形容這個人物「是全片最壓抑的人之一」，肩上背負的是「保護孩子」的本能；她分享，戲裡演女兒的小朋友一開始非常怕生，她得靠聊天、玩遊戲慢慢破冰，「到第二、三天才真的打開。」

簡嫚書。（記者潘少棠攝）簡嫚書。（記者潘少棠攝）

此外，被問片中是否有感情戲時，女主角簡嫚書表示應該是她和楊小黎之間的閨密情，笑稱：「她（楊小黎）挺著孕肚還每天帶早、午餐來給我吃，不是喜歡我，不然是什麼？」寇世勳一旁故作驚訝，開玩笑說：「原來是這樣的片子，我今天才知道！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中