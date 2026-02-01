台片再碰戒嚴禁區 《世紀血案》找寇世勳化身將軍坐鎮

〔記者鍾志均／台北報導〕時代懸疑台片《世紀血案》今（1）辦殺青宴，寇世勳挑戰戒嚴時期警備司令部和國安局的要角「汪將軍」，時間軸橫跨美麗島事件、林義雄血案、228等重大歷史節點，「那個年代，我是親身經歷過的。」

《世紀血案》今辦殺青宴，左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（記者潘少棠攝）

雖然早是資深戲骨，不過寇世勳仍為角色大量補課，不只翻遍史料，連侯孝賢的《悲情城市》都再看一遍，只為抓住那個時代的空氣與重量。

請繼續往下閱讀...

寇世勳挑戰戒嚴時期警備司令部和國安局的要角「汪將軍」。（記者潘少棠攝）

片中，寇世勳與簡嫚書、楊小黎正面對立，一場關鍵採訪戲更是「整部片台詞密度最高的一場」，大量資訊與態度都必須從他口中釋出。寇世勳笑說，這角色沒有明顯政治偏向，「是有高度的角色，是將軍在說話。」

另一個討論焦點，落在夏騰宏飾演林義雄本人，遭寇世勳搞笑吐槽：「他（林義雄）有這麼帥嗎？」為貼近人物，夏騰宏翻遍生平資料，卻發現能參考的影像少之又少，只能從老照片揣摩神韻，全程依賴導演指令。

李千娜飾演簡嫚書的母親。（記者潘少棠攝）

李千娜則飾演簡嫚書的母親，一個在雜貨店裡見證時代暗潮的角色。左右鄰居、長官、消息與恐懼全在她的生活空間交會。李千娜形容這個人物「是全片最壓抑的人之一」，肩上背負的是「保護孩子」的本能；她分享，戲裡演女兒的小朋友一開始非常怕生，她得靠聊天、玩遊戲慢慢破冰，「到第二、三天才真的打開。」

簡嫚書。（記者潘少棠攝）

此外，被問片中是否有感情戲時，女主角簡嫚書表示應該是她和楊小黎之間的閨密情，笑稱：「她（楊小黎）挺著孕肚還每天帶早、午餐來給我吃，不是喜歡我，不然是什麼？」寇世勳一旁故作驚訝，開玩笑說：「原來是這樣的片子，我今天才知道！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法