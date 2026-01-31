自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾自爆像小粉絲！凱薩琳奧哈拉驟逝 佩德羅帕斯卡難過發聲

佩德羅帕斯卡（右）PO出和凱薩琳奧哈拉在《最後生還者》片場合照，難過哀悼。（翻攝自IG）佩德羅帕斯卡（右）PO出和凱薩琳奧哈拉在《最後生還者》片場合照，難過哀悼。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾演出《小鬼當家》系列的艾美獎、金球獎得主凱薩琳奧哈拉，於美國時間1月30日凌晨，在洛杉磯家中因病離世，享壽71歲。消息傳出震驚全球演藝圈及粉絲，和她合作影集《最後生還者》第二季的佩德羅帕斯卡也難過發聲。

凱薩琳在《最後生還者》第二季飾演佩德羅的心理治療師，佩德羅去年受訪時提到和凱薩琳合作相當興奮，直呼「我簡直就像個小粉絲！」更說凱薩琳演過的作品他幾乎全看過，「和她一同演出感覺就像在跟歐巴馬一起拍戲一樣！」

尤其凱薩琳以喜劇作品聞名，但兩人在劇中的對手戲是戲劇性場面，佩德羅直說，「能和她合作簡直是人生清單上的夢想成真！」更說永遠感激尼爾德魯克曼與克雷格麥辛兩位監製給他這個機會。

在凱薩琳過世消息傳出後，佩德羅也在社群放上兩人合照寫道「噢，能夠靠近妳這樣的天才，真是莫大的幸運，永遠心懷感激。我的世界少了一道光，而這個曾經擁有你，也會永遠留住你的幸運世界，會一直記得你。一直、永遠。」最後寫下「唯一的、無可取代的凱薩琳奧哈拉。」並附上破碎的心。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中