曾自爆像小粉絲！凱薩琳奧哈拉驟逝 佩德羅帕斯卡難過發聲

佩德羅帕斯卡（右）PO出和凱薩琳奧哈拉在《最後生還者》片場合照，難過哀悼。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾演出《小鬼當家》系列的艾美獎、金球獎得主凱薩琳奧哈拉，於美國時間1月30日凌晨，在洛杉磯家中因病離世，享壽71歲。消息傳出震驚全球演藝圈及粉絲，和她合作影集《最後生還者》第二季的佩德羅帕斯卡也難過發聲。

凱薩琳在《最後生還者》第二季飾演佩德羅的心理治療師，佩德羅去年受訪時提到和凱薩琳合作相當興奮，直呼「我簡直就像個小粉絲！」更說凱薩琳演過的作品他幾乎全看過，「和她一同演出感覺就像在跟歐巴馬一起拍戲一樣！」

尤其凱薩琳以喜劇作品聞名，但兩人在劇中的對手戲是戲劇性場面，佩德羅直說，「能和她合作簡直是人生清單上的夢想成真！」更說永遠感激尼爾德魯克曼與克雷格麥辛兩位監製給他這個機會。

在凱薩琳過世消息傳出後，佩德羅也在社群放上兩人合照寫道「噢，能夠靠近妳這樣的天才，真是莫大的幸運，永遠心懷感激。我的世界少了一道光，而這個曾經擁有你，也會永遠留住你的幸運世界，會一直記得你。一直、永遠。」最後寫下「唯一的、無可取代的凱薩琳奧哈拉。」並附上破碎的心。

