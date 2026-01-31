《小鬼當家》媽媽驟逝！凱薩琳奧哈拉享壽71歲 麥考利克金悲慟發聲

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢傳來悲報，在經典電影《小鬼當家》（Home Alone）中飾演母親「凱特」深植人心的加拿大國寶級喜劇女星凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara），於美國時間1月30日凌晨，在洛杉磯家中因病離世，享壽71歲。

其經紀人已向媒體證實死訊，表示凱薩琳在家人陪伴下安詳走完人生最後旅程。雖然具體死因尚未公布，但據悉她近期身體狀況突然轉差，死訊傳出後令全球演藝圈及粉絲震驚不已。

請繼續往下閱讀...

凱薩琳奧哈拉71歲病逝。（美聯社）

《小鬼當家》男主角麥考利克金（Macaulay Culkin），第一時間在社群平台發布兩人戲裡戲外的合照，字裡行間充滿悲慟：「媽媽，我以為我們還有時間。我還想多陪陪你、坐在你旁邊的椅子上。我聽到了你的話，但我還有好多話沒說。我愛你，我們後會有期。」兩人情誼橫跨30多年。2023年底麥考利克金於好萊塢星光大道留名時，凱薩琳還親自現身致詞，掀起回憶殺。

《小鬼當家》麥考利克金曬合照慟悼母親。（翻攝自IG）

凱薩琳奧哈拉的演藝生涯極其輝煌，不僅以《小鬼當家》走紅全球，近年更憑藉神劇《富家窮路》（Schitt's Creek）中性格浮誇、口音奇特的「莫伊拉」（Moira Rose）一角，橫掃艾美獎、金球獎及美國演員工會獎，奠定其喜劇天后的地位。她與名導提姆波頓合作的《陰間大法師》系列也是影史經典，甚至在2024年的續集中再次驚艷觀眾。不過去年她與美術指導丈夫Bo Welch出席艾美獎時，就被察覺身形明顯消瘦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法