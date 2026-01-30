自由電子報
娛樂 音樂

夯團主唱是台灣女婿！愛女7歲大...當爸心聲曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕活躍於倫敦與台灣的獨立嘻哈代表 「Lazy Habits 慵懶成性」，發行最新EP 《Crystal Coastlines》，成軍20年不斷遊走於個人創作與完整樂團編制之間，身為台灣女婿的主唱James Collins，超過10年來有一半的時間定居在台灣、一半的時間定居英國，於兩地持續發展音樂事業。

「Lazy Habits 慵懶成性」曾登上歐洲重要音樂節舞台，也活躍於大港開唱、浪人祭等台灣音樂祭；2024 年單曲《Starting Fires》收錄由蓋瑞奇執導的 Netflix 高人氣影集《紳士追殺令》，累積5億播放次數。

Lazy Habits主唱James與女兒同框。（Lazy Habits 慵懶成性、THAT’S MY SHHH、Yonn提供）Lazy Habits主唱James與女兒同框。（Lazy Habits 慵懶成性、THAT’S MY SHHH、Yonn提供）

「Lazy Habits 慵懶成性」也在 《Ornaments & Arguments 2.0》MV，邀請主唱James的女兒入鏡演出，難得的影像同框記錄對James而言意義重大。James表示：「女兒今年7歲了，從4歲起就常常跳上我們的演出舞台一起演出。一開始很擔心她是否會害怕，但她並看起來沒有，也對這個地方感到好奇，不斷問問題。直到後來我才知道，其實她還是有一點點害怕，只是因為太想了解拍攝的過程，所以選擇鼓起勇氣、踏出一步，走進未知之中。」

Lazy Habits（中）與 FRαNKIE阿法（右）、BRADD（左）合作。（Lazy Habits 慵懶成性、THAT’S MY SHHH、Yonn提供）Lazy Habits（中）與 FRαNKIE阿法（右）、BRADD（左）合作。（Lazy Habits 慵懶成性、THAT’S MY SHHH、Yonn提供）

「Lazy Habits 慵懶成性」與FRαNKIE阿法、BRADD合作的《Ornaments & Arguments 2.0》，Lazy Habits 慵懶成性表示：「跟 FRαNKIE阿法、BRADD認識多年，這首是整張 EP 最早完成的作品。延續原版〈Ornaments & Arguments〉對「成長」與「責任轉變」的深層探問，描寫在人生階段推進之後，逐漸意識到自己已經不想、或無法再像從前那樣行事的時刻。」

對主唱 James 而言，成為父親正是這樣的關鍵轉折，在女兒出生後，人生有了極大的轉變且再也無法回頭，因此這首歌曲便是寫給女兒的作品。

