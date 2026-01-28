自由電子報
娛樂 最新消息

張雨綺爆違法代孕「龍鳳胎生日差3個月」 春晚出手開鍘、代言品牌速切割

張雨綺近日捲入代孕爭議，至今未對外回應。（翻攝自微博）張雨綺近日捲入代孕爭議，至今未對外回應。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國女星張雨綺近日捲入代孕爭議風暴！她離婚後獨自撫養現年8歲的一雙龍鳳胎，卻遭到前夫袁巴元的舊愛葛曉倩指控，涉嫌違法找代理孕母，2名孩子實為「一胎親生、一胎代孕」且出生日期相差將近3個月。事件延燒下，張雨綺與工作室全面噤聲，更傳出已遭遼寧春晚踢出名單，多個品牌也火速刪除合作內容。

38歲張雨綺2017年10月在美國生下龍鳳胎，過去便曾被外界質疑是否涉及代孕，當時經紀人楊天真曾曬出她懷孕期間的孕肚照，試圖平息傳聞。不過，當年自稱被「橫刀奪愛」的葛曉倩自2024年10月起多次爆料，指稱龍鳳胎並非同時出生，其中一名孩子為張雨綺親自懷孕生產，另名則是透過代孕方式出生，並要求張雨綺公開孩子的官方出生證明，或護照資料自證清白。

張雨綺遭前夫舊愛葛曉倩檢舉龍鳳胎實則「一胎親身、一胎代孕」。（翻攝自微博）張雨綺遭前夫舊愛葛曉倩檢舉龍鳳胎實則「一胎親身、一胎代孕」。（翻攝自微博）

不僅如此，葛曉倩再加碼公開張雨綺的護照資料，顯示龍鳳胎出生日期分別為2017年7月26日與10月19日，時間間隔明顯不符正常妊娠週期，並向相關單位檢舉張雨綺涉嫌非法代孕。同時，葛曉倩更釋出監視器畫面，聲稱當年尚未與袁巴元分手，張雨綺就已「侵門踏戶」占用2人愛巢，甚至曾接獲匿名恐嚇電話，警方調查後指出涉事者是名律師，且與張雨綺關係密切。

面對連串指控，張雨綺與工作室始終未作回應，沉默態度也被部分網友解讀為「心虛」，遼寧衛視因收到超過5000則投訴而關閉留言區，更將張雨綺自春晚演出名單中除名，明顯切割；此外，合作品牌也陸續刪除與張雨綺相關的代言，所有的內容在微博搜尋時皆顯示「操作失敗」或「無權查看」，部分品牌則對外表示，「合作已於合約周期內自然結束。」

