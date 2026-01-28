（連線專訪）恐怖片大導笑言愛嚇人！《猩瘋血雨》黑猩猩暴走 親解最駭人設定

《猩瘋血雨》約翰尼斯羅勃茲專訪影音：

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕恐怖片《猩瘋血雨》以全新視角重塑恐怖元素，打造充滿老派驚悚的氛圍，呈現最純粹、最凶猛以及最令人難忘的恐怖片極致震撼感，在北美一上映就拿下新片票房冠軍。導演和共同編劇約翰尼斯羅勃茲表示，自己始終對「恐懼」這件事充滿迷戀，即便早已看透電影製作的所有機關，仍不斷想辦法讓觀眾真正被嚇到。

導演約翰尼斯羅勃茲先前出席《猩瘋血雨》首映會，接受專訪時分享對恐怖片的熱愛。（UIP提供）

編導羅勃茲坦言，他其實很享受被嚇的感覺，甚至渴望能再次走進戲院，被一部電影徹底震懾。「不是因為現在沒有恐怖電影，而是我已經看得到幕後的那個人，知道這些東西是怎麼拍出來的，所以很難再完全沉浸其中。」也因此，與其期待自己被嚇，他更享受把恐懼帶給別人，「我真的很喜歡嚇人。」

恐怖片《猩瘋血雨》打造猩猩殺人的駭人情境。（UIP提供）

羅勃茲也笑說，自己有個六歲的女兒，平時就常想辦法嚇她、讓她嚇一跳，「我就是個大孩子，拍恐怖片對我來說，其實就是這件事的延伸。」他近年來多次執導「動物攻擊人類」題材，被外界視為「動物恐怖片導演」，他卻直言這並非刻意為之。

恐怖片《猩瘋血雨》以猩猩為片中的大魔王。（UIP提供）

回顧自己的創作脈絡，羅勃茲認為真正貫穿作品的核心，其實是「封閉空間」與「被圍困」的壓迫感。「我一直很喜歡單一場景、密閉空間的設定，讓角色被困在某個地方，只能想辦法撐下去。」只是剛好，這些故事裡出現了大量水域與動物元素，也逐漸形塑出鮮明風格。

片中充斥野蠻而暴力的死亡場面，但羅勃茲說自己最偏愛的，卻不是最血腥的一幕，而是電影中段的關鍵轉折。他指出，觀眾在開場見識第一起死亡後，會進入一段相對平靜、以角色建立為主的鋪陳，「然後突然出現第一個『砰』，那一刻，觀眾才真正意識到：喔，電影要開始了。」該場戲其實是在後期剪接階段才補拍完成，手法甚至稱不上精緻，卻因為觀眾的即時反應，成為他最滿意的瞬間，「從那一刻開始，電影就不會再停下來了。」

恐怖片《猩瘋血雨》描述原本溫馴的猩猩家人，因感染狂犬病失控暴走。（UIP提供）

至於為何選擇黑猩猩作為核心恐怖來源，羅勃茲直言，關鍵在於牠們與人類之間微妙又令人不安的相似性。「牠們太像人類了，又非常強壯，而且有一種狠勁。」他提到，只要看過相關紀錄片，就會知道黑猩猩其實極具攻擊性，力量也遠超想像，「那對我來說，就是一個非常直接、非常可怕的概念。」

導演約翰尼斯羅勃茲（右）先前率領主要演員一圖出席《猩瘋血雨》首映會。（UIP提供）

電影上映後，也讓不少觀眾開始期待是否有續集計畫？對此，羅勃茲並未把話說死，笑稱自己腦中早已有一份「動物清單」，從蛇、老鼠到袋鼠都有可能成為主角。「我確實能想像《猩瘋血雨》還有後續發展的空間，也覺得這個世界觀很有潛力。」只是他也強調，一切仍得回到電影的市場表現，「就看看觀眾的反應再說吧。」《猩瘋血雨》將於本週五（30日）在台上映。

