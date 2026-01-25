自由電子報
娛樂 電視

金鐘主持人也跪了！揭霍諾德101登頂最恐怖真相

〔記者傅茗渝／台北報導〕美國攀岩傳奇艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今日（25日）上午以91分鐘成功徒手征服508公尺的台北101，這場「玩命直播」讓無數觀眾驚心動魄，金鐘主持人柯大堡也貼出自己身處101高空的震撼照，直言自己光是有安全護具就已經「腳軟手冒汗」，更力讚101董事長賈永婕的決策勇氣。

柯大堡分享了自己登上101的親身體驗。（翻攝自threads）柯大堡分享了自己登上101的親身體驗。（翻攝自threads）

柯大堡表示，從品牌行銷的角度來看，這場徒手攀爬挑戰簡直是「大獲全勝」。他認為今天以後台北101的價值，不再只是冷冰冰的地標，而是多了一種「勇敢挑戰」、「支持夢想」的超級紮實個性。柯大堡感嘆，雖然這類口號聽起來八股，但這次的呈現卻無比真實，更直言：「沒幾個頭人（領導者）真有這個膽量做出這種決定，畢竟多數人都不是真的有那麼勇敢啊！」大力推崇賈永婕團隊的膽識。

艾力克斯霍諾德25日攀登台北101，成功登頂。（記者方賓照攝）艾力克斯霍諾德25日攀登台北101，成功登頂。（記者方賓照攝）

柯大堡也分享了自己登上101的親身體驗，照片中的他即便全身「綁緊緊」掛著安全護具，仍感受到極大的震撼。他透露：「這上面風真的大到站不穩餒！光這樣我就已經腳軟手冒汗了。」除了對霍諾德的敬佩，他更點出這場直播中最辛苦的幕後英雄，吊在霍諾德旁邊的攝影師。「攝影師更猛！一條鋼索掛著是會晃的啊！」柯大堡強調，在這種晃動與強風夾擊下還要維持運鏡，專業程度令人折服。

