曾和玉女歌手同住宿舍相依為命…阿杜神隱多年 被爆身材走樣現在變這樣

〔記者陳慧玲／台北報導〕52歲的新加坡歌手阿杜，唱紅過《他一定很愛你》等熱門K歌，還曾和天后江蕙合唱過《夢中的情話》，過去也曾入圍台灣金曲獎最佳新人獎，多年前他曾被爆「胖到認不出來」，但這兩天他現身節目，狀態不錯，氣色也很好，引起網友討論。

去年新加坡玉女歌手蔡淳佳來台，聊到往事曾談到早期來台發展的回憶：「那時我跟阿杜一起住宿舍，兩個新加坡人相依為命。」她還常在通告遇到同期出道的周杰倫和范瑋琪，直呼都是很美好的回憶。

請繼續往下閱讀...

阿杜（左）上節目擔任助陣嘉賓，氣色看來不錯，右為歡子。（翻攝自微博）

至於阿杜，唱過《堅持到底》等歌迷愛歌，不過早些年他曾神隱好一段時間，還被傳言身材走樣，胖到讓歌迷認不出來，2013年他還曾自爆罹患焦慮症，事後透露，是因為服藥關係，身材變腫。

不過昨阿杜出現在中國節目《有歌2》，擔任《棋逢對手》助陣嘉賓，和歡子合唱《越陷越深》，阿杜談到：「音樂從不會缺席，只因熱愛，便會重逢，很開心和歡子合唱，歌聲依舊，期待下一次的舞台合作。歡子則談到：「很開心和阿杜哥合唱，真的特別開心，即使曾短暫淡出大家的視野，但我們的音樂能一直陪伴你們，就已經足夠了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法